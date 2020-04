Sobe para 6 o número de casos confirmados para Covid-19 em Manacapuru

Manacapuru - Conforme informou a Vigilância Epidemiológica de Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), na quarta-feira (1º), subiu para 6 o número de moradores infectados pelo novo coronavírus (covid-19). Em todo o Amazonas, conforme dados divulgados pelo Governo ontem, há 200 casos confirmações da doença.

Na última quarta, foi revelado que os pacientes mais recentes são uma mulher com 27 anos de idade e um homem de 42 anos. “É importante frisar que, dentre esses casos confirmados, temos somente um paciente em Manaus - que está internado no Hospital Delphina Aziz - e que está com quadro estável. Os outros estão na cidade em isolamento social e sendo acompanhados por equipes de saúde” destacou a coordenadora da atenção primária, Tadiane Freitas.

O município ainda contabiliza o número de 54 casos sob investigação, 109 pessoas em isolamento social e 24 casos descartados, além de nenhum óbito.

A coordenadora ainda pontua que, dos casos notificados, a maioria é do sexo masculino, com idades entre 30 a 49 anos.

“Dos casos notificados e confirmados, ainda não temos nenhum idoso - o que nos assusta e nos preocupa bastante, pois o município apresenta um público muito jovem e ativo. Isso significa que as pessoas nessa faixa etária permanecem em atividade e transitando nas ruas e, consequentemente, contaminando outras pessoas”, revelou Freitas.

Ainda de acordo com Tadiane, as equipes de saúde do município estão trabalhando somente com os casos notificados. Porém, conforme ela, a qualquer momento pode ser iniciado o trabalho com casos confirmados. “Pedimos a essas pessoas de 20 à 49 anos, principalmente, que nos ajudem, que levem a sério a quarentena, pois de nada adiantará nosso esforço se a população não colaborar” frisou.

A Vigilância informa ainda que, dentre os casos confirmados, há dois profissionais de saúde. “Infelizmente, querendo ou não, estamos expostos a esse tipo de situação - uma vez que trabalhamos na linha de frente em combate ao vírus. Os dois profissionais já estão em repouso, recebendo toda a atenção e cuidados. Eles estão bem e irão se recuperar logo, logo”, prometeu a coordenadora.

“E com todo esse cenário que estamos vivendo, mais uma vez reforço que a população nos ajude ficando em casa, só saia se for necessário, pois, assim como nossos colegas, todos vocês aumentam as chances de se infectarem com o coronavírus e ainda poder transmitir aos familiares”, finalizou Tadiane.

