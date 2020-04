Obras da Ligação Viária Luiz Antony no São Raimundo avançam

As obras da LLA estão localizadas na margem esquerda da Bacia do São Raimundo | Foto: Tiago Corrêa/UGPE-Seinfra

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), realiza os últimos ajustes nas obras da Ligação Viária Luiz Antony (LLA). O início da nova via está localizado na avenida Kako Caminha, bairro Presidente Vargas (Zona Sul), e será uma via alternativa aos motoristas que saem dos bairros da zona oeste em direção à área central de Manaus, por meio da rua Luiz Antony, no bairro da Aparecida (Zona Sul).

A LLA, obra do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), está com o andamento de suas obras em 98% e contará com 1,5 quilômetro de extensão total, iluminação de LED, ciclovia, praças, pista de caminhada e espaços para práticas esportivas.

Os últimos ajustes para a conclusão da obra abrangem a recomposição da flora, com plantio de mudas e grama; pintura da sinalização horizontal na rua Luiz Antony, que foi toda pavimentada e agora terá trafego nos dois sentidos; instalação de equipamentos nas praças e áreas de lazer; assim como as pinturas dos guarda-corpos da via.

As obras da LLA estão localizadas na margem esquerda da Bacia do São Raimundo, e retiraram dessa área 376 famílias que viviam sem as mínimas condições de saneamento básico e propensas aos perigos de inundações e enchentes.

Ordem judicial

As obras da LLA tinham previsão de serem concluídas em 2018, mas tiveram seus trabalhos paralisados durante dois anos devido a um processo de desapropriação, na Justiça. A ordem judicial que autorizou a continuação da obra foi proferida no início do segundo semestre de 2019, e imediatamente os trabalhos no local foram retomados.





Novo Parque Urbano

| Foto: Tiago Corrêa/UGPE-Seinfra

As obras da Ligação Viária Luiz Antony (LLA) contemplam também a construção do Parque da Castelhana, que ficará localizado no início da rua Luiz Antony, com entrada pela avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal de Integração (T1).

O Parque da Castelhana está com 98% de conclusão, e contará com uma ampla área para a prática de esportes e convívio entre os moradores da área. O lugar, que antes era o leito do Igarapé da Castelhana, ocupado irregularmente durante décadas, sofria com o acúmulo de lixo, mau cheiro e poluição. Agora, encontra-se revitalizado e equipado com academia ao ar livre, área para caminhada, bancos, arborização e quadra poliesportiva, tornando-se uma ótima opção aos moradores das zonas sul e oeste.

O Prosamim retirou do leito do Igarapé da Castelhana 166 imóveis em condições insalubres devido à subida das águas, ao acúmulo de lixo e à falta de saneamento básico.

O subcoordenador do Setor de Engenharia da UGPE, João Benaion, ressaltou que “as obras de mobilidade do Prosamim contemplam a Ligação Viária Presidente Dutra (LPD), que já foi concluída e está localizada nos bairros São Raimundo e Glória, na margem direita da bacia do São Raimundo, e agora entra na reta final da Ligação Viária Luiz Antony (LLA)”.





