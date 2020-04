Detran-AM cria disk-denúncia sobre crimes de trânsito

Até março deste ano, o Neot abordou 21.423 veículos e emitiu 1.048 autos de infração, | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-Am) lançou, nesta quinta-feira (02), uma linha direta com o Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot). O contato será exclusivo por mensagem de WhatsApp (98404-4389) e receberá denuncias sobre crimes de trânsito, como rachas e “rolezinhos”.

Todas as denúncias serão mantidas em sigilo. "Quem quiser denunciar pode enviar vídeo ou foto com as informações. O material será analisado pela equipe de inteligência para, posteriormente, deflagrar a ação e fazer cumprir a lei”, explicou o coordenador do Neot, Davi Fernandes.

Ele explica que essa ferramenta vai ser mais uma maneira da população denunciar irregularidades nas ruas de Manaus, como as constantes práticas dos chamados "rolezinhos", que, na noite desta quarta-feira (01/04), voltou a ser coibida na região da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Apreensões

A operação desta quarta-feira foi realizada pelo Neot com a participação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e prendeu 12 pessoas por realização de competição automobilística não autorizada, mas conhecido como "racha" ou "pega".

"Fizemos um levantamento de inteligência e montamos a operação. Graças a Deus, conseguimos remover 29 motocicletas. Agora será feito toda a parte criminal e administrativa", destacou Fernandes.

Até março deste ano, o Neot abordou 21.423 veículos e emitiu 1.048 autos de infração, o que resultou na remoção de 626 veículos por diversas infrações de trânsito.