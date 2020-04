População em situação pode ser atendida no Ceci da Aparecida

| Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus - Numa ação articulada entre a equipe da área social do Governo do Amazonas, formada pelas secretarias de Estado de Assistência Social (Seas) e de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS); a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc); e as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), foi criada uma nova base de apoio para atender a População em Situação de Rua (PSR) no Centro de Convivência do Idoso (Ceci), na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro de Aparecida (Zona Sul).

Em funcionamento desde quarta-feira (1º), a base do Ceci Aparecida inicialmente está ofertando serviços de orientação sobre as formas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) e almoço. À medida em que o trabalho for desenvolvido, os ajustes para melhorar o atendimento à população em situação de rua serão realizados pelos entes envolvidos na iniciativa.

A secretária titular da Seas, Márcia Sahdo, pontua que poder contar com a colaboração do poder público municipal, das OSCs e da Igreja Católica para realizar este atendimento à população em situação de rua é fundamental para proteger essas pessoas frente à pandemia do novo coronavírus.

“O governador Wilson Lima decretou estado de calamidade pública, e os entes da área da Assistência Social compreenderam que o momento é de unir esforços para apoiar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por isso, pedimos que a sociedade continue nos apoiando com a doação de toalhas, itens de higiene pessoal, bermudas para homens e outros produtos que são essenciais para prestarmos esses serviços, tanto na Arena Amadeu Teixeira quanto aqui no Ceci de Aparecida”, assinalou.

O funcionamento da base instalada no Ceci Aparecida será de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), com uma programação que, além de orientações sobre as formas de prevenção à Covid-19, contempla a higienização (lavagem das mãos) e entrega de refeições (almoço). Para evitar aglomerações, a população em situação de rua será organizada em grupos de 30 pessoas.

No primeiro dia da ação (1º/04), que contou com a participação de 30 profissionais coordenando as ativdades, foram disponibilizadas 109 refeições pela Seas e 100 pela Semasc, e 37 usuários foram atendidos no Ceci. As refeições que não foram consumidas foram entregues nos seguintes pontos de Manaus que concentram grupos da PSR: Igreja dos Remédios, Manaus Moderna, Praça da Matriz e Praça Chile.

Na quinta-feira (02), o número de usuários atendidos subiu para 105, com disponibilização de 100 refeições pela OSC Desafio Jovem, e 80 pela Semasc. Com a oferta de 46 refeições para a equipe técnica, conservadora de limpeza e segurança, as 29 refeições que sobraram foram disponibilizadas à OSC Casa de Sara, para ser distribuídas para usuários acompanhados pela instituição.

Além da Seas e da Semasc, participam desta iniciativa as OSCs Nova e Eterna Aliança, Vida Alegre, Casa de Sara, Desafio Jovem e Nacer.

Sensibilização

Um trabalho de sensibilização junto à população em situação de rua sobre as formas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) está sendo realizado pela equipe do programa de abordagem social Braços Abertos, da entidade social Desafio Jovem de Manaus. Este trabalho foi realizado no Ceci Aparecida na quinta-feira (02).

Nesta sexta-feira (03), participaram das atividades as pessoas que fazem parte do grupo de risco (idosos, gestantes, portadores de doenças respiratórias e cardíacas), que estão no Acolhimento da Arena Amadeu Teixeira.

Um vídeo demonstrando os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza dos ambientes foi exibido para os abrigados e, após as dúvidas serem esclarecidas, folhetos informativos sobre o tema foram distribuídos. A representante da entidade, Franciane Clemente, diz que ficou satisfeita com a receptividade da população em situação de rua, tanto na base do Ceci Aparecida quanto na Arena Amadeu Teixeira.

“Este é um trabalho que busca sensibilizar essas pessoas sobre a importância da prevenção ao novo coronavírus, e nós gostamos da reação deles. Acredito que conseguimos transmitir bem as informações para eles”, disse.





Com informações da assessoria