Especialista fala da eficácia dos exames para detectar Covid-19

Manaus - Com mais de um milhão de afetados no mundo, a pandemia de Covid-19 já matou 299 pessoas no Brasil, onde há 7.910 casos confirmados, de acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde. Destes confirmados, 260 estão no Amazonas, que totaliza cinco óbitos, segundo divulgou, nesta sexta-feira (3), a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS).

No intuito de tentar conter o avanço da doença, causada pelo novo Coronavírus, a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é aumentar o número de testagens, por isso, o governo brasileiro anunciou, na última semana, a ampliação dos tipos de exames no país.

O médico Rafael Jácomo, diretor técnico do Grupo Sabin, explica que para detectar a presença do vírus, atualmente há três metodologias que podem ser aplicadas: o método PCR, onde é coletado material nasal para detecção do RNA (material genético do vírus); os testes sanguíneos para detecção de anticorpos e os testes em material nasal para detecção de antígenos do vírus.

"A principal diferença entre eles está no momento de detecção. A princípio, o PCR pode diagnosticar precocemente a doença, porque já aponta a presença do vírus no início dos sintomas. Já os testes para detecção de anticorpos são os indicado para estágios mais avançados da doença, após 5 ou 6 dias, e os de detecção de antígenos um pouco antes disso, mas pouco se sabe, efetivamente, sobre a efetividade destes dois últimos", esclarece.

O tempo de demora para o resultado também varia de acordo com o exame. Segundo o especialista, o teste de PCR envolve procedimentos que podem levar algumas horas, dependendo do instrumento e do procedimento realizado.

"Os outros dois podem ser realizados individualmente com resultados em poucos minutos, mas isso depende de toda uma estrutura laboratorial disponível. O que podemos afirmar é que o teste molecular, PCR, é considerado o mais preciso é o que a OMS indica como definidor para diagnóstico", aponta.

Há, ainda um grande risco sobre falsos negativos em resultados dos testes rápidos que detectam imunoglobulinas (IgG e IgM) e a interpretação que se pode ter deles. Para a estratégia de testagem e diagnóstico precoce eles não conseguem dar a resposta que precisamos.

Pouco mais de um mês depois do primeiro caso de Coronavírus no país, Jácomo destaca ainda que o país está no momento fundamental na busca por soluções efetivas para achatar a curva de contaminação no país e para isso, testar é uma alternativa que pode assegurar a diminuição da incidência da Covid 19.

"Em fevereiro, na Coreia do Sul foram realizados quase 400 mil testes de PCR, com uma população de mais de 50 milhões, cerca de 0,7% da população sendo testada. A estratégia de testagem precoce e em massa, associada às medidas de segurança para conter novos casos em áreas de grande incidência é uma das principais ferramentas para achatar a curva. Auxilia na identificação de cidades e regiões onde há aumento da incidência ou de recrudescência de casos, possibilitando ações rápidas e eficazes de vigilância", complementa.

Teste desenvolvido pelo Grupo Sabin

Jácomo esteve à frente da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Sabin no desenvolvimento do teste para detecção do vírus. "Foram mais de duas semanas de trabalho e conseguimos desenvolver o exame com metodologia própria em 20 dias. Já realizamos mais de 8 mil testes, até o momento e temos capacidade mensal é de cerca de 15 mil exames, com abastecimento continuado de insumos e materiais e nosso método de diagnóstico é baseado em técnicas de PCR, que está muito mais estabelecido e permite o diagnóstico mais preciso da doença", afirma.

Em Manaus, onde o Sabin disponibiliza coleta tanto em hospitais, quanto domiciliar para testagem da Covid-19, já foram realizados mais de 300 exames, e a demanda cresce dia após dia.

"Iniciamos a testagem aqui na cidade dia 10 de março e até o dia 31 foram 336 exames, sendo que só atendemos pessoas sintomáticas e com encaminhamento médico, seguindo orientações do Ministério da Saúde", informa a coordenadora técnica do Sabin em Manaus, biomédica Mayara Alves.

*Com informações da assessoria

Confira dicas de prevenção ao coronavírus: