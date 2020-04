Detran-AM lança robô de atendimento aos usuários

O chatbot, ou robô de atendimento, é de fácil utilização e, tem como diferencial, a interatividade | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançou, nesta sexta-feira (03/04), um novo canal de atendimento ao usuário, como mais uma ferramenta tecnológica para tentar suprir as dúvidas das pessoas nesse período de suspensão das atividades presenciais do Órgão.

O novo serviço estará disponível por meio do telefone 99471-4085 e será feito totalmente por um mecanismo automatizado de atendimento. Por esse motivo ele só aceita contato pelo aplicativo de mensagem WhatsApp.

“O chatbot nada mais é que uma ferramenta desenvolvida a partir de inteligência artificial que consegue responder as principais dúvidas por um canal de comunicação simples, que já é de conhecimento de todos”, explicou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM.

A ferramenta não seria lançada agora, pois a ideia era primeiro integrá-la a outros serviços do Detran-AM, como Detran Digital. Porém, em virtude da suspensão do atendimento presencial de todos os serviços não essenciais do Governo do Amazonas, por causa da evolução do Coronavírus no Estado, houve a necessidade da ativação de mais esse serviço para a população.

“Mais uma vez o Detran-AM saí a frente, no aspecto tecnológico, para que o usuário possa ser bem atendido e, em especial nesse período, possa ter as principais dúvidas de atendimento respondidas”, reforçou Rodrigo de Sá.

Autoatendimento

O chatbot, ou robô de atendimento, é de fácil utilização e, tem como diferencial, a interatividade, como explicou Renato Santos, que é gerente técnico da empresa de tecnologia responsável pela implantação da ferramenta.

“A interatividade dos menus é um dos principais diferenciais. O usuário vai conseguir navegar por todos sem a necessidade de sempre voltar ao menu inicial. Além disso, a plataforma nos permite agregar vídeos, áudios, imagens, arquivos PDFs e links”, explicou.

Próxima etapa

Essa é apenas a primeira fase do serviço. A equipe técnica já está trabalhando para a integração da ferramenta com o sistema de serviços digitais do Detran-AM e da rede de hotspot (rede wif-fi grátis) que vem sendo implantada nas unidades do Órgão em Manaus.

Quando estiver 100% implementado, a ferramenta também vai estar disponível em forma de atendente virtual diretamente no site do Detran-AM. Dessa maneira, o usuário vai poder realizar diversos atendimentos sem precisar ir presencialmente ao Órgão.

* Com informações da assessoria