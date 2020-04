Mandetta demonstra preocupação com o AM em relação ao Covid-19

| Foto: Rerodução TV Brasil

Manaus (AM) - O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta sexta-feira (3), durante coletiva que sistema de saúde do Brasil pode “colapsar” na próxima semana diante da pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus e que vê um cenário complicado começando por Manaus, capital do Amazonas, que antes mesmo da pandemia já enfrentava problemas no sistema de saúde.

Outras cinco mortes pelo novo coronavírus foram confirmadas pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), nesta sexta-feira (3). Segundo o órgão, os óbitos são de três mulheres - as primeiras pacientes do sexo feminino a falecerem por Covid-19 no Amazonas, e dois do sexo masculino. Chega a 12 o número de mortos no Estado.

Pedido de respiradores

O ministro da saúde disse que a situação no Amazonas é preocupante. Ele lembrou que recebeu do Estado pedido de respiradores e conseguiu enviar apenas um para Manaus, emprestado de um grupo privado. Ele disse ainda que 15 respiradores, equipamentos necessários para o atendimento de casos graves da Covid-19, serão deslocados do Rio de Janeiro para a capital do Amazonas e lembrou as características peculiares do Amazonas, que fazem do Estado um lugar complicado no enfrentamento da crise de saúde.

Situação peculiar da região

Ele citou como exemplo os constantes voos da capital amazonense a Miami (EUA). “As vezes um voo de Manaus para o Centro-Sul do país é quase a mesma coisa que ir para Miami”, comparou.



Ele lembrou ainda a existência no Amazonas, da Zona Franca de Manaus (ZFM), que reúne empresas e pessoas de várias partes do mundo. “Nós temos uma vila operária extensa ali dentro. E você demora para diminuir a produção. Há dinâmica social de cidade que produz muito: elas sempre andam atrás da produção. Então o secretário (Saúde) do Amazonas tem nos chamado e nós temos tido muita atenção”, explicou.

Povos indígenas

Ao falar sobre o Amazonas, Mandetta lembrou ainda que a pasta está preocupada com a relação entre os povos indígenas e a população de Manaus, capital do estado.

"Manaus também nos preocupa pela quantidade da população indígena que frequenta aquela região. Os indígenas têm uma relação imunológica muito ruim com vírus como esse, dos ‘brancos’. A história do contato branco com indígenas, é uma história de páginas muito triste da história do Brasil", lembrou.

O ministro alertou que ONGs e igrejas que trabalham nessa região estão sob "restrição absoluta". "Então colaborem, não se aproximem do povo indígena e pedimos a colaboração de todos, que os chefes indígenas colaborem e conversem com o seu povo”, disse o ministro.

