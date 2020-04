Governador do AM faz apelo à população: 'fique em casa'

Manaus - O governador do Amazonas Wilson Lima gravou vídeo na noite desta sexta-feita (3) em que demonstra preocupação com o atendimento nos hospitais de Manaus, caso a procura por atendimento, causado por síndromes respiratórias se agravem. De acordo com o governador os hospitais já estão quase no limite e correm o risco de colapso no atendimento.

Veja o vídeo:

Governador do Amazonas Wilson Lima | Autor: Governo do Amazonas

