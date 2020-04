2 contêineres vão refrigerar corpos de mortos por Covid-19 no Amazonas

Manaus - Dois contêineres serão instalados na área externa do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, situado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, para condicionar os corpos de vítimas fatais do Covid-19 no Amazonas, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde neste sábado (4).

Até à noite da última sexta-feira (3), o Amazonas registrou 12 mortes pelo novo coronavírus e subiu para 260 o número de casos confirmados da doença em todo o Estado.

Por meio de nota, a Susam informou que segue todos os padrões de segurança já definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para manuseio de corpos de pessoas que faleceram por Covid-19.

“Os corpos devem ser acondicionados em compartimento refrigerado, mas por segurança biológica e limitação de espaço, ficou definido que não ficarão no necrotério comum”, destacou a Susam ressaltando que: “por isso, desde o início dessa semana a secretaria providenciou, junto com o Hospital Delphina Aziz, a instalação de contêineres frigoríficos na unidade.

Conforme a Susam, um deles (contêineres), adquirido pelo hospital, foi instalado no meio da semana. Um segundo contêiner, doado por um empresário local, será também disponibilizado no hospital.

Sistema pode entrar em colapso

Em coletiva online na última sexta, o secretário da Susam, Rodrigo Tobias, avaliou que a saúde pública do Amazonas pode entrar em colapso nos próximos dias .

“Nosso sistema de saúde é limitado. Estamos tratando de uma pandemia. Não temos leitos suficientes. O Governo do Estado tem adquirido leitos e respiradores. Temos feito de tudo, mas o colapso pode acontecer sim, domingo, segunda, não sabemos. Se as pessoas não respeitarem as orientações de ficar em casa, o vírus vai se propagar”, enfatizou Tobias.

Brasil

Subiu para 9.056 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. O número de óbitos também aumentou, agora são 359. O balanço é do Ministério da Saúde e foi divulgado ontem (3), em Brasília.



Homem passa mal

Na tarde da última quarta-feira (1º), vídeos que mostram um homem com dificuldades respiratórias , à espera de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), repercutiram nas redes sociais pela associação com os sintomas do novo coronavírus (Covid-19). As imagens deixaram os internautas preocupados com o contágio da doença. Clique aqui para ter acesso ao conteúdo.

