Universidade oferece atendimento psicológico durante quarentena

Manaus - Para promover a saúde mental durante o período de isolamento social em decorrência do coronavírus (Covid-19), a UniNorte – Centro Universitário do Norte oferece atendimento psicológico online para a população manauara. O acolhimento é totalmente gratuito e começou a ser feito na quarta-feira (1º).

Segundo o coordenador do curso de Psicologia da UniNorte, Paulo Telles, o acolhimento tem o objetivo de amenizar o sofrimento psíquico que o isolamento social pode trazer às pessoas.

“Nosso objetivo é contribuir com a responsabilidade social e a promoção da saúde mental, visto que este período de pandemia pode ocasionar intenso sofrimento psíquico”, explica. “Esperamos colaborar com a saúde mental e o bem-estar da população com esse gesto solidário”, completa.