Detran-AM participa de ações para evitar aglomeração de pessoas

Os agentes do Órgão estiveram na área da Feira da Manaus Moderna | Foto: Divulgação

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, nesta segunda-feira (06), das ações de fiscalização para cumprimento do Decreto Estadual que proibiu o funcionamento de estabelecimentos não essenciais. Os agentes do Órgão estiveram na área da Feira da Manaus Moderna, no Centro de Manaus, onde acabaram autuando cinco condutores e abordando 15 estabelecimentos que descumpriam o Decreto.

A ação foi coordenada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) que percorreu toda a área central da capital amazonense, com enfoque especial na movimentação no entorno do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, e das Feiras da Banana e Manaus Moderna.

Participaram da operação 17 servidores, sendo 12 do Neot, cinco policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran), e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) que acabaram removendo um veículo e emitindo cinco autos de infração contra condutores.

Os agentes também abordaram 15 estabelecimentos abertos, que não se enquadravam no Decreto 42.106, de 24 de março, que suspendeu o funcionamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais. Os responsáveis foram orientados a fechar as portas.

“Nas feiras, nós conversamos com os administradores para orientá-los que o mais importante, nesse momento é evitar a aglomeração de pessoas”, destacou Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran-AM

Zona leste

Os agentes do Neot também auxiliaram as ações desencadeadas na zona leste de Manaus coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) com a participação de mais unidades policiais e um efetivo maior de agentes de segurança.



O intuito também foi orientar os comerciantes a fecharem as portas dos estabelecimentos que não estão cobertos pelo decreto e pedir para que as pessoas fiquem em suas casas.

“O Detran Amazonas pertence ao sistema de segurança pública do Estado e, como tal, deve contribuir com as demais forças de segurança para que possamos atingir o êxito nessa ação de fiscalização nesses estabelecimentos”, finalizou o diretor-presidente do Detran-AM.