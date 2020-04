Susam prorroga consulta pública do Plano Estadual de Saúde

A Secretaria está buscando a opinião pública para construir as bases prioritárias do Plano Estadual de Saúde na vigência de 2020 – 2023 | Foto: Internet

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) prorrogou a consulta pública do Plano Estadual de Saúde (PES) 2020 a 2023 até o dia 30 deste mês de abril por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para participar, as pessoas podem acessar o site da Susam para preencher o formulário com as propostas.

“A sociedade tem que contribuir para que o Sistema Único de Saúde (SUS) seja fortalecido, garantindo o direito ao acesso à saúde para todos. Nesse sentido, se faz necessária a participação na construção do Plano Estadual de Saúde”, disse o secretário de saúde, Rodrigo Tobias.

A Susam realizou oficinas de elaboração e construção do PES 2020-2023 e programou para o final de março deste ano a realização de uma audiência pública como ferramenta de participação popular, porém, com o anúncio da pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi adiada sem data prevista.

“Então, foi pensada outra ferramenta de consulta pública, sendo noticiada e tornada pública no site da Susam para que a população pudesse contribuir, até dia 30 de abril, sem que corra qualquer risco de contaminação”, explicou a gerente de apoio a gestão descentralizada da Susam, Suziele Lima.

De acordo com a gerente, basta acessar o site da Susam ( www.saude.am.gov.br), ir em acesso rápido, consulta pública, fazer sua sugestão e encaminhar por e-mail ([email protected]).

“Com essa medida, a Secretaria está buscando a opinião pública para construir as bases prioritárias do Plano Estadual de Saúde na vigência de 2020 – 2023”, ressaltou Suziele Lima.





Com informações da assessoria