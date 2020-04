AM pode avançar para aceleração descontrolada da pandemia, diz MS

Manaus - Desde o dia 13 de março até a terça-feira (7), o Amazonas subiu de um caso de coronavírus para 636, sendo 560 em Manaus e 76 no interior. As mortes já somam 23. Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). O Estado pode chegar ao nível de 'fase descontrolada da pandemia', junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal, segundo novo boletim do Ministério da Saúde (MS).

A pasta organiza os níveis de epidemia em quatro fases. São elas: epidemia localizada, aceleração descontrolada, desaceleração e controle. Esses momentos definem os estágios que passam a transmissão de um vírus, desde os primeiros casos até o seu controle. O grande problema é que, no caso da Covid-19, o 'controle' ainda está longe, já que não há cura ou remédio comprovadamente eficaz.

Fases da epidemia e diferença do aumento de contágio com isolamento, sem isolamento e isolamento vertical (apenas com grupos de risco) | Foto: Ministério da Saúde

Além disso, no Amazonas, a incidência de contágio é maior do que a média nacional. Enquanto o Brasil tem 4,3 casos a cada 100 mil habitantes, no Amazonas esse número cresce para 6,2 casos de coronavírus a cada 100 mil habitantes. É o quinto estado do Brasil com a maior média, ficando atrás apenas do Distrito Federal (13,2/100 mil), São Paulo (9,7/100 mil), Ceará (6,8/100 mil) e Rio de Janeiro (6,2/100 mil).

Por conta do alto índice de contágio a cada 100 mil habitantes e os números de casos que crescem muito a cada dia, o Ministério da Saúde reconheceu que "nesses locais, a fase de epidemia pode estar na transição para a fase de aceleração descontrolada". É o que consta no novo boletim sobre o coronavírus.

Casos de coronavírus por estado, até 06/04/2020, às 14h | Foto: Ministério da Saúde

A tese de aumento na curva de contágio para os próximos dias é defendida por especialistas da ciência e saúde. Um deles é o biólogo Paulo Bonates. Ele é mestrando em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que engloba infectologia, e estuda também a interação de vírus com seres vivos.

"Caso a população não adote as medidas de contenção, ou seja, ficar em casa, como orienta o Ministério da Saúde, o vírus irá se propagar de maneira rápida. Da mesma forma se houver a abertura inadequada de estabelecimentos que não são de caráter emergencial. Com aglomerações desnecessárias, os casos no Amazonas podem dobrar em pouco tempo, como temos visto isso em Manaus, dia após dia", afirma o especialista.

Em live realizada no Facebook na segunda-feira (6), a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Pinto, também comentou o aumento da curva de contágio. "A gente prevê um aumento progressivo de casos a partir de agora. Então, esperamos que daqui em diante, até a segunda semana de maio, cresça muito a quantidade de pessoas infectadas pelo coronavírus", disse.

Rosemary Pinto, diretora-presidente da FVS-AM | Foto: Divulgação

A profissional pediu mais uma vez para as pessoas ficarem em casa e afirmou que essa é a única forma de diminuir os novos casos. "O governo do Estado e a Prefeitura já estão tomando medidas para diminuir a circulação de pessoas. E nós podemos reduzir esses números, evitar a agravação e as mortes. Mas isso só vai acontecer se nós ficarmos em casa, obedecermos aos decretos e não nos expormos", afirmou Rosemary.

Em nota para esta reportagem, a FVS-AM disse ainda não poder divulgar o número de novos casos previstos para este mês e os próximos, já que ainda estão em estudo. "As projeções são específicas da área técnica e eles, [Secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e Presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto] ainda não querem abordar essa temática. Ainda precisa de mais evidências e acredito que no decorrer da semana estejam mais concretas as projeções", diz o texto.

Sistema de saúde em colapso

Na manhã de segunda feira (6), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, falou que a rede de saúde do Estado do Amazonas entrou em colapso por conta do alto número de pessoas nos hospitais, suspeitas de Covid-19. Em entrevista ao canal de notícias CNN, Arthur chegou a dizer que "hoje literalmente eu não dormi".

Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto | Foto: Márcio James/Semcom

O secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, já haviam comentado temor pelo sistema de saúde do Amazonas, a considerar que o Estado é o segundo do País com mais casos de coronavírus por habitante, atrás apenas do Distrito Federal.

Ainda no dia 6, em live no Facebook, Rodrigo disse que o sistema de saúde do Estado está com 95% dos leitos ocupados. "O nosso sistema ainda não entrou em colapso, entretanto, nosso sistema é limitado. Temos apenas 5% dos leitos vazios e eles podem ser ocupados nos próximos dias", afirmou o secretário.

Rodrigo Tobias em live sobre coronavírus realizada ainda no dia 29 de março | Foto: Reprodução

Uma mulher, que preferiu não se identificar, conta a luta para conseguir uma vaga para conseguir um leito para a mãe dela, de 72 anos, com suspeita de Covid-19. "Fomos até o SPA da Alvorada e ela estava passando muito mal, com febre e falta de ar. Eu vi ali naquele lugar uma cena de guerra. Muitos idosos passando mal e alguns desmaiando. Tem muito mais casos do que parece", afirma a mulher.

Ela diz que precisou esperar dias para conseguir um leito para a mãe, e quando finalmente surgiu uma vaga, foi tarde. A mãe dela faleceu ainda sob suspeita de Covid-19 na noite de segunda-feira (6).

Em quatro semanas, AM cresceu de um caso para mais de 500

Já foram confirmados mais de 300 casos de coronavírus entre 5 e 7 de abril, no Amazonas | Foto: Lucas Silva

13 de março - A Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) divulgou o primeiro caso de coronavírus no Amazonas. Uma paciente do sexo feminino, 39 anos, que havia voltado de Londres, capital da Inglaterra. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, à época, a mulher retornou de viagem no dia 11 de março, procurou a rede privada de saúde e depois de confirmada a doença, a paciente ficou em isolamento domiciliar.

19 de março - Uma semana após o primeiro caso de coronavírus, o total de pacientes confirmados com a doença havia subido para três. Até então, todos com histórico de viagem para o exterior. Outros sete estavam investigação, e a FVS-AM já havia descartado 42 suspeitos.

25 de março - Duas semanas após o primeiro caso no Amazonas, na madrugada do dia 24 de março para o dia 25, o Estado registrou a primeira morte por coronavírus. A vítima foi o comerciante Geraldo Savio da Silva, de 49 anos, que residia em Parintins, mas estava internado no hospital Delphina Aziz, que trata dos casos de coronavírus no Amazonas. A morte ganhou o noticiário nacional por ter sido a primeira fora da região Sudeste do Brasil. Até 25 de março, o Amazonas registrava outros 54 casos confirmados.

31 de março - Nesta data, uma semana após a primeira morte no Estado, os registros já somavam 175 casos de coronavírus e três mortes em decorrência da doença. Além disso, dias antes, em 28 de março, a Fundação de Vigilância em Saúde reconheceu que a transmissão comunitária já ocorria no Amazonas. Ou seja, que o vírus já circulava entre pessoas que não haviam viajado para fora do Estado.

7 de abril - Uma semana após a anunciada transmissão comunitária, o Amazonas viu os números de coronavírus explodirem. Até esta data, eram 636 casos confirmados, além de 24 mortes pela Covid-19. Os dois números são o maior da Região Norte. Já entre total de infectados no Brasil, por estado, o Amazonas estava em quarto lugar, atrás apenas de São Paulo (4.866), Rio de Janeiro (1.461) e Ceará (1.013).