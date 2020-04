Manacapuru lidera casos de Covid-19 no interior do Amazonas

Cidade de Manacapuru, Amazonas | Foto: Divulgação

Manacapuru - A cidade de Manacapuru, a 100 km de Manaus, lidera os casos de COVID-19 no interior do Amazonas, com 42 diagnósticos positivos e três mortes. No Estado, apenas a capital concentra mais casos.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto informou nesta terça-feira (7) que amanhã equipes da Susam e da FVS-AM irão a Manacapuru para ajudar no enfrentamento da doença. “Vamos para lá organizar a rede de urgência e emergência do município, organizar a assistência hospitalar, a assistência básica, no sentido de atender os casos mais leves, todas as orientações de vigilância à população, e reforçar a necessidade de adesão aos decretos governamentais que definem o isolamento. As pessoas precisam ficar em casa, e não apenas em Manaus, mas em todos os municípios, para evitar a disseminação do vírus”, disse Rosemary.

Por ser uma cidade-polo, Manacapuru concentra muitos atendimentos das cidades vizinhas em sua rede hospitalar, além disso está ligada a Manaus por rodovia, o que facilita as viagens até a capital, onde há grande concentração de pessoas com a doença.

Casos no Amazonas

O Amazonas registra, nesta terça-feira (07) 636 casos do novo coronavírus, com 104 novos diagnósticos nas últimas 24 horas. O número de mortes subiu para 23, e há casos de Covid-19 em 12 municípios, além de Manaus, capital do Estado.

As informações sobre o monitoramento de casos e medidas de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid-19) foram atualizadas em live transmitida nas redes sociais do Governo do Amazonas.

Dos 636 casos, 560 são de Manaus e 76 do interior. Além da capital do Amazonas, as cidades que já identificaram casos de Covid-19 são Manacapuru (42), Itacoatiara (9), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (4), Iranduba (3), Tonantins (3), Anori (1), Boca do Acre (1), Careiro da Várzea (2), São Paulo de Olivença (2), Novo Airão (1) e São Gabriel da Cachoeira (1).

Internações

Os dados das FVS-AM mostram que, nesta terça-feira, havia 104 pessoas internadas com Covid-19, sendo 58 em leitos clínicos e 46 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Há ainda outros 152 pacientes internados que ainda aguardam a confirmação do diagnóstico.

Desses, 111 estão em leitos clínicos e 41 estão em UTI.