Hospitais de Parintins recebem equipamentos para telessaúde

As consultas por teleconferência acontecem em parceria com a UEA e UFAM | Foto: Divulgação

Parintins - Os hospitais de Parintins, Padre Colombo e Jofre Cohen, receberam da Prefeitura de Parintins na segunda-feira (06) equipamentos para que possam de imediato iniciar suas atividades de Telessaúde. As consultas por teleconferência acontecem em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Com o investimento, é possível que os médicos nas unidades possam em tempo real tirar dúvidas com dezenas de especialistas que estão em Manaus. As unidades receberam notebook, webcam, subwoofer e posteriormente terão aquisição de carrinho de locomoção para que o equipamento possa ser levado ao ambulatório.

O coordenador do Centro de Telemedicina de Parintins, Rafael Prado, disse que o número de profissionais especialistas envolvidos é expressivo. "É um link direto que o profissional aqui em Parintins terá. São infectologista, cardiologistas, pediatras e muitos outros que poderão ajudar.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, são parcerias seguidas que o município tem buscado para se integrar ao que há de mais tecnológico em saúde. "Parintins foi o primeiro município do Brasil a ter um centro de telemedicina e hoje conseguimos chegar aos hospitais Padre Colombo e Jofre com essa tecnologia e, como consequência, aproximar o paciente do tratamento mais adequado possível", salientou Clerton.





Com informações da assessoria