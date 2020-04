Semana Santa: Saiba os serviços da prefeitura que vão funcionar

Na quinta-feira (9), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na próxima quinta-feira Santa (9), dia que antecede à sexta-feira da Paixão no calendário cristão. O decreto foi publicado na edição 4.814, do Diário Oficial do Município (DOM). Entretanto, estarão mantidos os serviços essenciais durante a Semana Santa.

Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a vacinação casa a casa contra a influenza para idosos já cadastrados, funciona até esta quarta-feira (8) e será retomada somente na próxima segunda-feira (14). Na quinta-feira (9), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h, seguindo as orientações de atendimento, alterado em razão da necessidade de distanciamento social.

Na sexta-feira (10) feriado religioso no município, estarão funcionando, em regime de plantão, os serviços essenciais de urgência e emergência do Samu 192 Manaus, da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, e o programa de profilaxia da raiva na UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam, zona Centro-sul. No sábado (11) as UBSs de horário ampliado funcionarão normalmente, das 8h às 12h.

Coleta de lixo

Os serviços da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) seguem normalmente a programação na quinta-feira. As atividades de coleta domiciliar, capina, varrição, limpeza de igarapés e mutirão acontecem sem alterações também. Na sexta-feira, os serviços cumprem pausa da data religiosa cristã. No sábado, o trabalho é normal e, no domingo, o ritmo é de plantão, seguindo modelo de todo final de semana.

Comércio

O mercado municipal Adolpho Lisboa, no Centro, funciona normalmente durante a Semana Santa. O horário de funcionamento é de 6h às 17h, de segunda a sábado. No domingo de Páscoa, as atividades no Adolpho Lisboa encerram às 12h.





Com informações da assessoria