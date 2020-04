Amazonas de máscara: população se adapta à nova orientação do MS

Manaus - Em novo boletim, o Ministério da Saúde passou a defender o uso de máscaras para todas as pessoas suspeitas de Covid-19 ou não. O motivo principal, segundo a pasta, é porque dados científicos recentes constataram que a transmissão do coronavírus pode ocorrer mesmo antes da pessoa apresentar qualquer sintoma. Logo, usar máscara pode impedir de passar a doença mesmo sem saber e, na prática, salvar vidas. A partir daí o isolamento ganhou uma nova camada nesta semana. Seguindo a orientação, os amazonenses começaram a usar máscaras de tecido, de pano, de TNT, do que estiver à mão para se proteger contra o novo coronavírus.

O novo documento também explica que as máscaras cirúrgicas e N95 estão em falta e o Brasil tem dificuldade de importar, por isso devem ser destinadas apenas ao uso para o pessoal da Saúde.

"Esse fato [de faltar máscaras], por si só, demonstra a gravidade da situação e a necessidade de manutenção das medidas de distanciamento social ampliada que foi adotada por diversos gestores estaduais e municipais. Esse é o único instrumento de controle da doença disponível no momento", diz um trecho do boletim.

Dados do Ministério da Saúde dão conta de que pessoas sem máscara podem transmitir o vírus para três a seis pessoas. Já quem usa o insumo, reduz a capacidade de contágio para duas pessoas, o que pode ajudar a ter menos casos e consequentemente lotar menos os hospitais.

A importância das máscaras é tanta que empresas do mundo todo tem aderido ao equipamento para os seus funcionários. No Brasil, o Grupo Kyly, que vende roupas em lojas próprias e para outras, vai fornecer gratuitamente os insumos para funcionários e clientes.

"Os itens de proteção serão distribuídos a colaboradores, parceiros e clientes em todos os Estados do Brasil. As máscaras serão divididas em cerca de 12 mil kits com 50 mascaras cada que poderão ser distribuídas com a família e comunidade próxima de cada pessoa.", informou a companhia, por meio de assessoria.

Casos no Amazonas chegaram a somar 636 na terça-feira (7), segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas | Foto: Lucas Silva

O estudante Luan Martins, de 20 anos, é um dos que aderiu ao uso dos insumos para a segurança dele e da família. "Minha mãe e eu adquirimos as máscaras caseiras, já que as de hospital não estão mais disponíveis. Nós usamos quando vamos ao supermercado, junto com luvas", conta o jovem.

Ele disse que, apesar de usar os insumos, ainda sente medo porque, no passado, já teve H1N1, durante o surto que teve início em 2009. "Acabo por ficar meio paranoico e evito até abrir a janela. Além de H1N1, eu já tive coqueluche e vários quadros de pneumonia na infância, fora minha imunidade que é baixa. Acho que mesmo com proteções estamos vulneráveis ao vírus", afirma ele.

Quem também utiliza máscaras diariamente é o atendente e caixa João Penalber, de 21 anos. Ele trabalha em uma agência bancária no Centro de Manaus e diz ainda ficar assustado com a quantidade de pessoas nas ruas e sem o insumo de proteção do rosto, embora saiba das dificuldades para comprá-las.

Parte da população ignora a recomendação de isolamento social | Foto: Lucas Silva

"A agência está recebendo pessoas, mas com capacidade reduzida para evitar o contágio. Os clientes esperam do lado de fora em uma fila bem grande, mas quando chove eles precisam esperar dentro da agência e aí você já imagina o cenário. Eu diria que metade das pessoas usam e a outra não", conta.

Dicas para o uso dos insumos

É importante ter outros cuidados durante o uso das máscaras | Foto: Lucas Silva

Especialistas do mundo inteiro alertam para os cuidados na hora de utilizar máscaras, sejam elas caseiras ou não. Paulo Bonates é um deles. Ele é mestrando em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e estuda a interação de fungos, bactérias e vírus com os seres vivos.

"As máscaras de tecido não são muito comuns de se utilizar, porque não são 100% seguros. Mesmo assim, passaram a ser recomendadas porque, combinadas com outros cuidados, como higienizar as mãos, podem sim evitar a transmissão do coronavírus", diz ele.

Paulo Bonates, biólogo e mestrando na área de Infectologia pela Fiocruz | Foto: Reprodução

Paulo orienta ainda que as pessoas evitem tocar nas mucosas, como olhos, boca, nariz, e pede que mantenham cerca de dois metros de distância de outras pessoas, quando estiverem na rua.

"Ao usar máscaras, caseiras ou industrializadas, evite ficar ajeitando o acessório no rosto o tempo todo. Além disso, lembre-se que as máscaras cirúrgicas devem ser descartadas após duas horas de uso. Se for a caseira, precisa trocar por outra e higienizar a que estava utilizando antes", complementa o especialista.

Paulo estuda a interação de patógenos, como bactérias, fungos e vírus e a interação deles em hospedeiros, como animais e seres humanos | Foto: Reprodução

Quem também dá dicas para o uso de insumos é a biomédica Mayara Alves, do Sabin Medicina Diagnóstica, um dos laboratórios que faz o teste para coronavírus em Manaus. O campo em que ela atua, a biomedicina, é responsável pela pesquisa e análise de doenças humanas.

Sobre qual pode ser a melhor opção entre máscaras cirúrgicas e caseiras, a biomédia diz que "se pensarmos em proteção, a hospitalar é a melhor alternativa, porque elas são feitas com material mais apropriado e têm registro na Anvisa".

Mayara Alves, Biomédica, coordenadora técnica do Sabin Medicina Diagnóstica no Amazonas e Roraima | Foto: Divulgação

Mas, a biomédica faz uma ressalva. "Diante da pandemia que enfrentamos e a baixa disponibilidade de equipamentos de proteção, a máscara caseira se tornou importante aliada da população, sendo utilizada como barreira mecânica para cobrir as vias aéreas, sendo assim também muito eficaz", afirma ela.

Compra de máscaras

A profissional alerta para cuidados na hora de adquirir os insumos. "Ao comprar máscaras caseiras temos que redobrar os cuidados quanto à procedência, toda higiene durante o processo de fabricação é necessária, desde o material que será utilizado até os materiais para o preparo (tesouras, etc), o processo de embalagem e armazenamento também é muito importante", orienta a especialista.

Quem vende diz estar atento a estes cuidados. É o caso da autônoma Socorro Martins, de 54 anos. Ela mora no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Martins está vendendo máscaras há duas semanas e conta já ter feito a entrega de 40 delas. Cada uma sai por R$ 6.

Máscara vendida pela autônoma Socorro Martins vem isolada em plástico | Foto: Divulgação

"Minha vizinha confecciona as máscaras e traz para mim, lacradas num saco plástico. E ela mesma utiliza os equipamentos de proteção na hora da produção. Já eu, quando vou entregar a venda, faço isso da frente de casa e também utilizo luva e máscara", afirma ela. O telefone para solicitar as máscaras é o 99100-8099.

Nas redes sociais, muitos perfis anunciam também a venda dos equipamentos de proteção. É o caso do @Pontodacamisa, que oferece dois tipos de insumos. As 'lisas', por R$ 4, e as 'personalizadas', por R$ 8. Segundo publicação no perfil da loja, as máscaras vendidas são caseiras, de tecido lavável e camada dupla. As estampas são das mais variadas.

Banner de venda das máscaras | Foto: Reprodução/Instagram

A dona do estabelecimento, Ada Pereira, comenta como surgiu a ideia para produzir as máscaras. "Nossa empresa trabalha com tecidos utilizados para fabricação de tecidos para profissionais, dentre outras coisas. Então não podemos parar durante a quarentena. Como forma de proteger os nossos funcionários, criamos esses modelos de máscaras e disponibilizamos para eles desde o dia 31 de março", comenta Ada.

Funcionários passaram a utilizar máscaras feitas na própria empresa | Foto: Divulgação

Ela diz que, no dia seguinte a utilização dos equipamentos pelos funcionários, notou que os clientes da loja passaram a se interessar pelo produto e até mostraram interesse em comprar os insumos que os próprios colaboradores da empresa utilizavam durante os atendimentos.

"Nosso setor, apesar de estarmos abertos, foi muito afetado por essa crise. Então, como alternativa para as perdas financeiras, decidimos confeccionar essas máscaras e vender. Foi um sucesso imediato. Estamos com uma semana e já vendemos mais de 3 mil máscaras e as outras mil estão em espera para serem entregues", afirma a empresária.

Demanda pelas máscaras 'explodiu' na empresa de Ada Pereira | Foto: Divulgação

Como fazer máscara em casa



Na semana passada, o Ministério da Saúde lançou um manual para fazer sua própria máscara caseira de forma a atender os requisitos de segurança e proteção contra Covid-19. Confira abaixo:

- Ter pelo menos duas camadas de pano;

- Ser individual;

- Serem feitas com algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos;

- Devem ser bem higienizadas (o ministério indica água e sabão ou água sanitária na lavagem após o uso);

- Serem feitas nas medidas corretas: cobrindo totalmente a boca e nariz e serem bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais;

Abaixo você confere um vídeo tutorial para confeccionar sua própria máscara caseira sem elástico, embora uma opção com esse material possa ser utilizada normalmente.