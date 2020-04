Cruz Vermelha doa produtos de higiene em Manaus

As doações do CICV, que incluem álcool 70%, água sanitária, detergente, dentre outros produtos de limpeza | Foto: Gabriely Serrão/CICV

Brasília - Preocupado com o impacto da pandemia de Covid-19 sobre às populações mais vulneráveis, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) entrega nesta quarta-feira (8) doações de produtos de limpeza e higiene ao Alojamento de Trânsito de Manaus (AM).

Na capital amazonense, o Alojamento de Trânsito recebe mais de mil migrantes por mês que se beneficiam do programa de interiorização da Operação Acolhida. Diante da pandemia, o Governo Federal tem mantido o deslocamento voluntário de migrantes para outras regiões do Brasil, reforçando as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Produtos doados

A rotatividade de pessoas no Alojamento de Trânsito é alta e a higienização do espaço é primordial no combate ao vírus. As doações do CICV, que incluem álcool 70%, água sanitária, detergente, dentre outros produtos de limpeza, vão garantir a higienização do espaço por três meses, oferecendo assim mais segurança aos migrantes, trabalhadores humanitários e autoridades que ali atuam.

"Avaliamos que é muito importante fortalecer as medidas de prevenção de contágio", afirma o chefe do escritório do CICV em Boa Vista, Fernando Fornaris. "Diante da Covid-19, o trabalho humanitário não pode parar".

Desde 2018, o CICV mantém um escritório em Roraima, onde a instituição oferece serviço de conectividade entre migrantes e seus familiares, tanto em Boa Vista como no município vizinho Pacaraima e, também, desenvolve projetos de água e saneamento. Em Manaus, o CICV também oferece serviço de restabelecimento de laços familiares aos migrantes e apoia o posto de primeiros socorros da Cruz Vermelha Brasileira (CVB) no Posto de Interiorização e Triagem (Pitrig).

Diante da pandemia de Covid-19, a Delegação do CICV no Brasil está seguindo as recomendações sanitárias para reduzir os riscos de contágio, mas continua trabalhando de maneira adaptada.





Com informações da assessoria