Prefeito de Manaus diz que não irá afrouxar medidas

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Neto reforçou nesta quarta-feira (8) que ainda que não é hora de afrouxar medidas impostas para manter o isolamento social enquanto não houver queda na curva de contaminação. Nesta semana,equipes da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus) começaram a fiscalizar estabelecimentos comerciais de serviços não essenciais que continuam funcionando em descumprimento a decretos federais, estaduais e municipais e poderão ser interditados e ter os alvarás cassados.

O prefeito também determinou a suspensão temporária da venda do passe estudantil e da isenção de tarifa para idosos, para reduzir ao máximo as possibilidades de aglomeração humana na capital e induzir os idosos, a parte mais vulnerável da população, a permanecer em casa, no isolamento social.

Pronunciamento do prefeito:

“Manauaras, o momento é crucial. Nos próximos dias deveremos atingir o ápice da curva de contágio. Vejam o exemplo dos países que não adotaram as medidas de seguridade a tempo, o índice de mortalidade foi e está sendo terrível. E são países ricos, desenvolvidos, como Itália, França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos. E o índice de contágio e mortalidade é altíssimo por lá. Então, vamos nos prevenir, manter o isolamento social por mais algum tempo. Permaneçam em casa, adotem as medidas de higiene pessoal e do ambiente de casa de acordo com o que está sendo recomendado pelas autoridades sanitárias. Preservem a vida, sua e de seus próximos”, advertiu o prefeito.