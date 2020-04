Ifam doa máscaras de proteção a profissionais da saúde em Manaus.

| Foto: Divulgação

Manaus - Para contribuir no combate ao novo coronavírus, o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) entregou um lote com 50 máscaras de proteção facial (face shield) aos profissionais de saúde que estão em exercício durante a pandemia da Covid-19. A unidade contemplada com o Equipamento de Proteção Individual (EPI) foi o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Policlínica Dr. Danilo Corrêa, na zona norte de Manaus.

As máscaras foram entregues à equipe gestora da unidade de saúde, nesta quarta-feira (08). Segundo a diretora da policlínica, Patrícia Carvalho, os equipamentos de proteção serão de imensa ajuda nesse momento tão delicado. “O SPA e Policlínica Dr. Danilo Corrêa é uma importante porta de entrada das pessoas que procuram tratamento para a Covid-19. É preciso assegurar a saúde dos profissionais que lutam bravamente na linha de frente contra essa pandemia”, disse. Estiveram ainda presentes a gerente Administrativo/Financeiro, Mercedes Martins, e a gerente de Enfermagem, Edgarda Castro.

De acordo com o reitor do IFAM, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, essa ação está em sintonia com a missão do Instituto. “Aplicar o conhecimento acadêmico em favor do bem-estar da população, só corrobora com a valorização do conhecimento científico que, por sua vez, é validado quando aliado ao conhecimento tradicional. Isso é ciência, é educação para a sustentabilidade” destacou o gestor, reafirmando apoio às ações de enfrentamento à Covid-19.

As máscaras são produzidas no Centro de Tecnologia Harlan Marcelice (CTHM), localizado no Campus Manaus Distrito Industrial do IFAM, que faz parte da rede de impressão 3D do modelo Prusa.

A equipe é liderada pelo professor José Fábio de Lima Nascimento e conta com a participação do aluno Alisson Franckin Gomes Noronha e dos professores Marlos André Silva Rodrigues e Hillerman Ferreira Osmidio Lima. Além da médica Alice Nascimento, responsável pelo teste e verificação da funcionalidade das máscaras.





