Clientes com consumo até 220 kWh estão isentos do pagamento da conta

| Foto: Divulgação

Manaus - A Amazonas Energia informa que clientes residenciais com consumo até 220 kWh, desde que incluídos na tarifa social, terão isenção em sua tarifa de energia elétrica, por 90 dias, conforme previsto na Medida Provisória n° 950, de 8 de abril de 2020, disponível no site da empresa: https://www.amazonasenergia.com

A concessionária orienta aos clientes, sobre a importância da atualização cadastral, como número de telefone e e-mail, através do telefone 0800 701 3001, pela agência virtual do site no link: https://www.amazonasenergia.com/agenciavirtual/menu ou pelo aplicativo “Amazonas Energia” disponível para Android e iOS.

A Amazonas Energia reforça que está com suas equipes de operação e manutenção em atividade, 24 horas por dia, em todo o Estado do Amazonas, para assegurar o conforto e segurança daqueles que precisam ficar em casa.





