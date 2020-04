Nova secretária da Susam aprova Hospital Nilton Lins para Covid-19

Simone Papaiz aprovou o local que será utilizado para atendimento a pacientes da Covid-19. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Em visita ao hospital da Universidade Nilton Lins, nesta quinta-feira (09) a nova secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, aprovou o local que será utilizado para atendimento a pacientes da Covid-19.

A unidade privada da Nilton Lins tem capacidade para 400 leitos clínicos, com possibilidade de adaptação para leitos de UTI, e funcionará como ponto de apoio ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, referência para casos graves do novo coronavírus.

A previsão é que o local esteja operante já a partir da próxima semana.



“Isso é algo que nos tranquiliza, de certa forma, com toda essa situação da pandemia, com esses números elevados. Então a gente tem que ter ação imediata. Mas o importante é dizer que temos condições de aumentar essa oferta de leitos e manter o fluxo que já está implantado”, afirmou a secretária.

Estrutura pronta

De acordo com Simone Papaiz, ao dispor de uma estrutura de retaguarda pronta como a do hospital da Nilton Lins, o Amazonas ganha um diferencial em relação a outros estados, que têm optado pela montagem de unidades de campanha, estruturas consideradas mais caras e limitadas.

“A grande impressão que eu tive da estrutura do Hospital da Nilton Lins é que ele tem total condição de fazer todo o aporte e implementação de leitos, tanto de baixa e média complexidade quanto de UTI. A gente tem aqui equipamentos e serviços que a gente demoraria muito para ter em uma situação de hospital de campanha: rede de gases, toda a parte de infraestrutura. Isso trará mais agilidade para implantar os leitos aqui nessa unidade, juntando com a possibilidade e capacidade operacional do Delphina Aziz”, frisou.

Na avaliação da secretária, a abertura de mais um hospital de referência para os casos graves de Covid-19 também ajudará a aliviar a pressão sobre as demais unidades da rede estadual.

Acompanhamento

Para viabilizar a entrega dos leitos num curto espaço de tempo, a Secretaria de Saúde (Susam) montou uma força-tarefa para fazer o levantamento das necessidades operacionais do hospital de retaguarda, incluindo recursos humanos, insumos e serviços.

Todo o processo é acompanhado pelo Ministério da Saúde, que tem deslocado equipes para o Amazonas para dar o suporte necessário durante a pandemia.