Prefeitura dá início às obras do hospital de campanha em Manaus

Manaus - Um dia após o anúncio do prefeito Arthur Virgílio Neto sobre a criação de um hospital de campanha em Manaus para atender vítimas do novo coronavírus, as primeiras obras de modificações já começaram no Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), no bairro Lago Azul, zona Norte.



Nesta quinta-feira (9), o espaço que seria o refeitório da escola recebeu divisórias em drywall para a criação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que terá capacidade para 16 leitos. “Temos pressa, pois estamos trabalhando para salvar vidas. O trabalho está em ritmo acelerado e vamos adaptar toda a estrutura para atender a população da melhor maneira possível. A saúde não pode esperar”, disse o prefeito.

O Cime conta com dois prédios, uma para educação infantil e outro para ensino fundamental, os refeitórios das duas unidades se transformarão em UTIs, o que representa uma capacidade total para 32 leitos. As salas de aulas estão recebendo a instalação de ar-condicionado, elas serão adaptadas para virar enfermarias. Outros espaços dos prédios do complexo estão sendo adaptados para serem utilizados como sala de utilidade, posto de enfermagem, farmácia e vestiário. Nos próximos dias, os trabalhos seguem com a instalação de toda a tubulação de gases medicinais para levar ar comprimido e oxigênio até os leitos dos pacientes.

“Agradeço a parceria e dedicação do Grupo Samel, que vai gerir esse hospital e que tem se mostrado um grande parceiro de Manaus. Também agradeço ao Grupo Transire, que tem somado esforços por meio de doações. Na conta criada para contribuir com o custeio do hospital de campanha já temos a doação de R$ 1 milhão, feita pelo Grupo Samel. Esperamos que outras pessoas e empresas, que queiram contribuir com o trabalho de salvar vidas do nosso povo, também façam sua colaboração”, destacou Arthur Virgílio.

As doações para ajudar no custeio do hospital de campanha podem ser feitas para o Banco: 001 (Banco do Brasil), Agência: 3563-7, Conta: 10.483-3, Destinatário: PMM/Doação Covid-19, CNPJ: 04.365.326/0001-73. A utilização desses recursos será exclusivamente para o enfrentamento à pandemia e, pregando pela transparência, estará disponível no site https://covid19.manaus.am.gov.br.





