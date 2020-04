4º Festival de Chocolate de Tefé ganha versão digital

A situação foi pensada para amparar os empreendedores que estavam se preparando muito antes da data prevista do Festival de Chocolate 2020. | Foto: Divulgação

Tefé - Devido a ocasião do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Tefé teve que optar em cancelar o tradicional Festival de Chocolate da cidade, ou, inovar. Foi então que o 4º Festival de Chocolate de Tefé ganhou uma versão digital.

De acordo com o Secretário Executivo de Turismo, Christophan Mota, a situação foi pensada para amparar os empreendedores que estavam se preparando muito antes da data prevista para o Festival de Chocolate de 2020.

“Diante dessa situação de pandemia, nossa preocupação foi com aqueles que estavam se preparando para oferecer os seus produtos no Festival do Chocolate e que poderiam ter prejuízo, porque o evento em suas edições normais, tem um faturamento muito alto! E em virtude disso nós criamos o catálogo virtual onde o onde o interessado tem o acesso direto aos produtos dos artesãos de chocolate “, declarou Christophan.

A opção se deu após a Prefeitura de Tefé analisar o cenário e ter que escolher entre inovar ou deixar os pequenos empreendedores arcar sozinho com prejuízos.

Festival digital

“Optamos por transformá-lo em Festival de Chocolate Digital. A pessoa clica no álbum e já entra em contato com o vendedor direto via WhatsApp e assim acontece a negociação direta entre o artesão de chocolate e o consumidor final. Estamos bem otimistas com esse álbum digital e que ele possa atender a demanda em virtude da atual realidade mundial e que ainda assim possamos realizar boas vendas nesta edição do festival de Chocolate“, encerrou otimista o secretário.

O Prefeito Normando Bessa acredita que em tempos de crise, é preciso inovar e sobretudo valorizar os empreendedores e apoiar pequenas empresas durante esta temporada de isolamento.

Iniciativas como essa visam ampliar as oportunidades comerciais e manter as pessoas em suas casas dificultando a proliferação do novo vírus. “Estamos oferecendo ao tefeense a oportunidade de gerar renda por um lado, e facilitar na compra de um item tradicional desse período sem sair de casa! São 6 artesãos de Chocolate que estão oferecendo chocolates, ovos de páscoa, cestas, trufas e uma variedade de opções com preços e sabores que cabem no seu bolso e ainda com o compromisso da certeza que você estará recebendo em casa“, concluiu o prefeito.

O evento segue desta quinta-feira (9) até o último chocolate ser vendido. Para acessar o álbum digital clique aqui https://bit.ly/39YZryi

Vale ressaltar que os negócios locais são o combustível de toda a economia, e promover esse tipo de consumo gera ganhos para toda a região. Nessa iniciativa a Prefeitura de Tefé contou com o apoio do SEBRAE-AM e do portal No Amazonas é Assim que forneceu a interatividade e artes gráficas.





