Quatro pessoas testam positivo para coronavírus em Benjamin Constant

Benjamim Constant - Informações do do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus de Benjamin Constant, no Alto Solimões, Amazonas, apontam que quatro pessoas provenientes de outras regiões testaram positivo para coronavírus na quinta-feira (9).

De acordo com o prefeito David Bermeguy, as pessoas suspeitas já estavam isoladas e devidamente monitoradas seguindo as normas do Comitê. Todas elas serão submetidas a uma contraprova nesta sexta-feira (10). “As quatro pessoas passam bem, mas permanecem isoladas e monitoradas”, disse o prefeito.

Se os testes forem confirmados, serão os primeiros casos de covid-19 no município de Benjamim Constant.

Parintins

De acordo com o Portal Parintins 24horas, quatro pacientes foram encaminhados, em estado grave, de Parintins, para Manaus, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea, na tarde desta sexta (10). Eles estão com suspeita de coronavírus e receberão tratamento na UTI do Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz.

A UTI Aérea do Governo do Amazonas pousou no Aeroporto Júlio Belém, para fazer a remoção dos parintinenses, no início da tarde. Exames do Laboratório Central do Amazonas (Lacen), em Manaus, vão diagnosticar se os pacientes foram infectados pelo coronavírus.

Brasil

O Ministério da Saúde divulgou hoje (10) os números atualizados do novo coronavírus. De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento, é de 19.638. o que representa aumento de 1.781 casos em relação ao balanço divulgado ontem (9). Além disso, o número de mortes superou hoje os mil casos. Até o momento, foram registradas 1.056 mortes pela doença. A taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 5,4%.

O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos (8.216) e de mortes (540). O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 2.464 casos e 147 mortes.

Amazonas

Na Região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 981, além de 50 mortes.

