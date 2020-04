UBS vai dar suporte à hospital de campanha para vítimas de Covid-19

Além de oito consultórios médicos, há salas de inalação, vacinação e curativo | Foto: Mario Oliveira/Semcom

O hospital de campanha criado pela Prefeitura de Manaus para ampliar o atendimento aos pacientes com a Covid-19 já está tomando forma, com obras aceleradas. E para que a população tenha um maior suporte no atendimento, uma Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada também no bairro Lago Azul, zona Norte, vai ser inaugurada junto com o novo hospital.

A UBS fica localizada no terreno atrás do hospital de campanha. Ela conta com três consultórios odontológicos, uma sala de vacina, uma sala de curativo, uma sala de inalação, outra de observação, além de oito consultórios médicos. “Não vamos criar um hospital para superlotar, então a UBS vai fazer o primeiro atendimento e só os casos mais graves, que precisarem de um suporte maior, serão encaminhados para o novo hospital”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

No segundo dia de obra no complexo do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime), que receberá a estrutura do hospital, os refeitórios já foram transformados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), prontas para receberem a tubulação de gases medicinais. Equipes se dividem em trabalhos simultâneos nos dois prédios da escola, que vão oferecer, ao todo, 144 leitos de enfermarias, além de 32 leitos de UTI. Ar-condicionado em todas as salas já estão sendo instalados.

“O trabalho de montagem clínica está sendo feito pelo Grupo Samel, que tem muita experiência com esse tipo de atendimento, inclusive, sendo referência com novas tecnologias para respiradores. Vai ser um hospital de qualidade, que vai servir para dar mais suporte para quem está precisando nesse momento de enfrentamento ao novo coronavírus”, concluiu o prefeito.





