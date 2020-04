Secretaria da Susam nega que haja intervenção federal na saúde do AM

A secretária ressaltou que o ministério da Saúde enviou respiradores para o Amazonas e que também enviará reforço de mão de obra de médicos intensivistas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A nova secretária de Saúde do Amazonas (Susam), Simone Araújo de Oliveira Papaiz, afirmou nesta segunda-feira (13), durante a live para balanço dos casos de COVID-19 no Estado, que não há intervenção federal na saúde do Amazonas. “O anúncio do ministério da Saúde de apoio ao Amazonas foi uma resposta às nossas solicitações. O que está havendo é uma parceria entre os governos Federal e Estadual e não intervenção.”, disse.

A secretária ressaltou que o ministério da Saúde, em Brasília, enviou respiradores para o Amazonas e que também enviará reforço de mão de obra de médicos intensivistas, além de ajudar na construção de hospital de campanha para a saúde indígena. Uma outra verba enviada pelo governo federal permitirá a ampliação do hospital de referência para tratamento da Covid-19, o Delphina Aziz, na Zona Norte da capital.

“Temos sido atendidos pelo ministério da Saúde no que temos demandado, claro que isso se dá em função do número de casos registrados aqui. Mas, repito: não há intervenção. O que há é soma de esforços, todos em busca de um objetivo comum: minimizar a crise”, ressaltou Simone.

A secretária observou que a população não deve se pautar por notícias falsas e pelo clima de crise administrativa, que segundo ela, não existe.

Convocação

Os deputados estaduais devem convocar Simone Papaiz para prestar informações sobre as ações que estão sendo direcionadas para o combate do novo coronavírus (Covid-19), no Amazonas.

A convocação da secretária de saúde atende a um requerimento apresentado pelo deputado Wilker Barreto (Podemos), que foi aprovado por 12 votos a cinco na última quarta-feira, 8.

Decisão

De acordo com a diretoria de Comunicação da Assembleia Legislava do Amazonas (Aleam), a mesa diretora da casa vai definir o dia em que a secretária de saúde terá que prestar os esclarecimentos para os deputados estaduais. A previsão é que aconteça durante a semana, porém ainda não há definição de data.

Veja a live desta segunda-feira (13):