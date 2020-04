Manaus receberá profissionais enviados pelo Ministério da Saúde

Hospital Delphina Aziz, em Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Ministério da Saúde enviará os primeiros profissionais de saúde para reforçar o combate ao coronavírus à cidade de Manaus (AM). Serão 7 médicos e 10 enfermeiros que chegarão à capital a partir desta quinta-feira (16). O objetivo é aumentar a capacidade de atendimento à população em decorrência da pandemia. Esse é o primeiro envio que o Ministério da Saúde faz de profissionais para auxiliar os estados e os municípios nas ações de enfrentamento ao coronavírus. As informações são do Portal UOL.

O Ministério da Saúde irá arcar com a diária e passagem desses profissionais, além de promover a capacitação deles.

A iniciativa acontece por meio da iniciativa voluntária da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FNS), que fará o acolhimento dos profissionais. Estão sendo verificadas informações sobre quais categorias e quantidades necessárias para avaliar envios futuros.

A chegada desses profissionais irá ampliar a capacidade de atendimento de Manaus aos casos de coronavírus, em conjunto com as demais ações necessárias para evitar o colapso da rede de saúde local, como distanciamento social e etiqueta respiratória.

O Ministério da Saúde já enviou à Manaus 20 respiradores para aliviar o atendimento das pessoas que precisam de hospitalização, aumentando a capacidade dos serviços de UTI. Os equipamentos foram cedidos pela Rede D´or, do Rio de Janeiro, a pedido do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Também já começaram a ser pactuadas as ações para construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena, além de recursos para auxiliar na abertura de 350 leitos de UTI, que estão desativados no hospital de referência da capital.

Veja live do vice-governador do Amazonas nesta terça-feira (14):