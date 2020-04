Empresa 99 incentiva doação de sangue oferecendo descontos na corrida

| Foto: Reprodução

Manaus - A 99, empresa de mobilidade urbana, está unindo forças com as autoridades locais, os motoristas parceiros e os passageiros para vencer a corrida contra o coronavírus. Para isso, a empresa mobiliza toda a sociedade para aumentar os estoques dos hemocentros brasileiros e incentivar a doação de sangue.

O aplicativo oferecerá descontos de R$ 30 para ir e voltar dos principais pontos de doações de sangue no país até o final de abril. Além de Manaus, também estarão nesta campanha Brasília, Goiânia, São Paulo e Curitiba. Outras cidades devem ser anunciadas nos próximos dias e a empresa espera contemplar todas as regiões com a iniciativa, que faz parte do 99Mobiliza - conjunto de ações promovidas pela plataforma para engajar mais pessoas no combate ao Coronavírus e no apoio a causas que fazem a diferença na sociedade.

"Convidamos toda população a se juntar a nós nesse movimento para aumentar o número de doações de sangue. Temos certeza de que o que importa, mobiliza as pessoas. Seja para doar sangue, ajudar com mantimentos para quem não tem, apoiar iniciativas locais de geração de renda ou mesmo ficando em casa para proteger a si e ao próximo. O momento exige da sociedade compromisso e mobilização para vencermos esta corrida contra o Corona. Ao apoiarmos os hemocentros, reforçamos nossa escolha em agir para transformar", afirma Murilo Gírio, gerente regional de operações.

Para a 99, garantir a segurança dos motoristas parceiros que ainda estão trabalhando é também prioridade. Por isso, além de reforçar todas as recomendações do Ministério da Saúde e de disponibilizar um fundo de US﹩ 10 milhões aos infectados pelo coronavírus, também oferece desinfecção dos carros de parceiros em cinco cidades do Brasil com uma técnica inovadora, certificada pela Anvisa e que cria uma camada de proteção por até 72 horas.

"Desde o início da pandemia, a equipe da 99 tem trabalhado arduamente para colaborar com a sociedade nesse momento tão delicado. Por isso, nas últimas semanas disponibilizamos R﹩ 4 milhões em corridas para estados e municípios utilizarem em deslocamentos de profissionais de saúde e outras atividades essenciais", reforça Murilo Gírio, gerente regional de operações.

Para ativar os descontos para endereços selecionados, basta incluir o código DOESANGUEMAN no app. Confira as regras e lista de endereços e cidades participantes neste link: www.99app.com/coronavirus/doesangue/man/





*Com informações da assessoria