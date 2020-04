Prefeitura realoca mais 120 waraos para evitar transmissão da Covid-19

No total, já foram remanejados 277 indígenas venezuelanos para dois novos espaços de acolhimento | Foto: Divulgação / Semasc

Manaus - Mais 120 indígenas venezuelanos da etnia warao, que estavam alojados na casa de acolhimento provisório situada na zona Leste da capital, foram realocados pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira (14). Eles foram acolhidos e remanejados para uma escola municipal na zona Centro-oeste. O objetivo é dar continuidade às medidas para evitar aglomeração de pessoas, reduzindo os riscos de transmissão do novo coronavírus, causador da Covid-19.

No total, já foram remanejados 277 indígenas venezuelanos para dois novos espaços de acolhimento. As equipes de abordagem da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) direcionaram o encaminhamento por famílias. Todos foram transportados, seguindo os protocolos de higiene da Organização Mundial de Saúde (OMS) e órgãos sanitários locais.

Segundo a titular da Semasc, Conceição Sampaio, as parcerias são a principal forma de oferecer proteção ao público mais vulnerável. “Estamos seguindo as determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto e do próprio Ministério Público Federal quanto aos meios de proteger as famílias dessa pandemia, com a parceria de vários órgãos, todos focados em evitar a propagação da Covid-19, dentro do fluxo migratório venezuelano”, disse.

Os novos espaços de acolhimento provisório onde eles foram alojados não será divulgado, para não expor os refugiados, seguindo as recomendações alinhadas em reuniões com os órgãos envolvidos no processo.

Nos acolhimentos todos terão atenção redobrada quanto à alimentação (café, almoço e jantar) e higiene, com limpeza semanal do espaço e reforço nutricional, para aumentar a imunidade.

A ação segue ocorrendo nos próximos dias, contando com a participação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Organização Internacional de Migração (OIM), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Operação Acolhida – Exército Brasileiro e secretarias municipais, que darão suporte total durante o tempo de permanência.





