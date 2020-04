Anunciado no AM conclusão de protótipo de ventilador pulmonar

Manaus - Em trabalho conjunto, a Honda, o governo do estado do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciam a conclusão do primeiro protótipo de ventilador pulmonar mecânico, desenvolvido a partir do acordo de cooperação celebrado entre as instituições no dia 3 de abril.

O protótipo, apresentado na fábrica da Moto Honda, incorpora as principais funcionalidades para atender aos requisitos médicos como a dosagem apropriada da mistura de ar e oxigênio, o ajuste da pressão máxima e mínima, além do controle de frequência da respiração.

As etapas seguintes consistem na integração eletrônica e digitalização dos comandos para garantir maior precisão e controle dos parâmetros e a realização de testes da equipe médica para aprovação e homologação do protótipo.

Somente após superar essas etapas, será possível avaliar a viabilidade da produção do equipamento.

“Sabemos que a expectativa por uma solução rápida no combate ao novo coronavírus é muito grande e estamos avançando com responsabilidade. Ainda é cedo para falarmos em prazos e mesmo para confirmar a viabilidade da produção. Trata-se de um projeto complexo e a segurança das pessoas é a nossa prioridade”, afirma Julio Koga, Vice-presidente Industrial da Moto Honda da Amazônia.

