Violação de isolamento pode virar infração administrativa em Coari, AM

MANAUS-AM- O Ministério Público do Amazonas expediu recomendação à Câmara Municipal de Coari, à Prefeitura, à Secretaria de Saúde e aos chefes das polícias Civil e Militar da cidade, para que garantam ações e procedimentos do Poder Público para conter a pandemia de Covid-19 naquele município. A recomendação prevê a criação de lei que configure a violação do isolamento e da quarentena como infração administrativa passível de aplicação de multa.

Segundo o Promotor de Justiça Weslei Machado, “para garantir da Lei, como o isolamento, a quarentena e a determinação compulsória de realização de procedimentos médicos, o ente público municipal poderá instituir uma lei com a previsão de infração administrativa e multa”.

Câmara Municipal de Coari

Em razão disso, Weslei Machado recomendou à Câmara Municipal de Coari que aprove projeto de lei para criar infração administrativa decorrente da violação de medidas de prevenção, controle e combate ao Covid-19, com previsão de multa.

Prefeito de Coari

Ao Prefeito de Coari, Adail José Figueiredo Pinheiro, o órgão ministerial prescreve, além da adoção das medidas necessárias ao cumprimento do Decreto, controle e combate ao Covid-19, que determine aos órgãos municipais a respectiva fiscalização e aplicação das penalidades estabelecidas.

Secretaria Municipal de Saúde de Coari

À Secretária Municipal de Saúde de Coari, Francisnalva Mendes Rodrigues, a recomendação é de que divulgue nos meios de comunicação, nos sites oficiais do município de Coari, nas rádios, nos órgãos públicos, especialmente os de Saúde, nas mídias sociais e demais meios de comunicação, as medidas de prevenção ao Covid-19 prescritas pelas autoridades sanitárias.

Grupos de Risco

De acordo com a assessoria do Ministério Público, deverão ser tomadas providências para proteger os grupos de risco, especialmente idosos (com prioridade absoluta aos que tem mais de 80 anos) e pessoas com doenças respiratórias graves, diabetes, dentre outras, que possam agravar o risco de vida, caso sejam infectados pelo Covid-19.

Treinamento de equipes

E, ainda no âmbito da secretaria de Saúde, que se dê cumprimento ao Plano de Contingência Municipal, com treinamento de equipes, cumprimento de protocolos, fornecimento de insumos e adoção das medidas de acordo com a fase de evolução da pandemia, efetuando os ajustes que forem necessários e enviando os respectivos relatórios para fins de acompanhamento pela 1ª PJC.

Procedimentos licitatórios

Na recomendação, o titular da 1ª PJC prescreve ao presidente da Comissão de Licitação de Coari, que suspenda, de imediato, a realização de qualquer procedimento licitatório que exija a presença física de licitantes, prescrevendo o uso de sistemas eletrônicos para isso.

Segundo Weslei Machado, a utilização de sistemas eletrônicos para a escolha de fornecedores e prestadores de serviços também se faz necessária em razão da limitação de transporte coletivo de pessoas entre Manaus e Coari, o que limita, de forma indevida, a necessária competitividade dos processos licitatórios.

Fiscalização

A fiscalização do cumprimento das regras de isolamento e quarentena, conforme prescreve o Ministério Público, deverá ser feita pelas forças policiais Civil e Militar que atuam em Coari, cabendo ao Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar do Amazonas e ao Delegado de Polícia, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Coari adotarem os procedimentos policiais cabíveis no caso de pessoas que violem as regras de isolamento e de quarentena.

O não atendimento das recomendações prescritas pelo órgão ministerial pode implicar reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa em razão da violação de princípios da Administração Pública.