Procon-AM apreende mais de 30 kg de alimentos vencidos em Manaus

Presidente do Procom - Jalil Fraxe | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 30 kg em alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em dois supermercados localizados na zona norte de Manaus, nesta terça-feira (14/04).

Os fiscais do órgão pediram, ainda, esclarecimentos sobre a composição de preços dos ovos em uma granja situada na zona oeste da capital amazonense.

As equipes do Procon-AM seguem com as fiscalizações nos supermercados, que já eram rotina do órgão, mas, com o grande número de denúncias de preços abusivos em comércios da capital durante a quarentena por conta do novo coronavírus (Covid-19), essas ações foram intensificadas.

Santa Etelvina

Em um supermercado localizado no bairro Santa Etelvina, os fiscais apreenderam cinco produtos do gênero alimentício com validade vencida. Em outro, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, foram recolhidos 33,9 kg em alimentos também com data de validade expirada. Os dois estabelecimentos assinaram autos de constatação.

Preço dos ovos

Os fiscais também estiveram em uma granja para verificar o preço dos ovos, produtos com alto número de denúncias de consumidores em relação ao valor de venda. “Entendemos a situação que o povo brasileiro tem passado, sobretudo o amazonense. Temos que equilibrar essa relação entre os fornecedores e consumidores, que não podem arcar com esses abusos.Estamos trabalhando em conjunto com os demais órgãos de defesa do consumidor para que os estabelecimentos que estão aumentando os preços sem justificativa sejam enquadrados. É crime contra economia popular, é crime contra a relação de consumo e é contra a dignidade da pessoa humana. Não é momento de tirarmos proveito de nada, mas sim de união. O Procon está aplicando as multas e atuando dentro de sua competência”, destacou o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Atendimento:

Como precaução contra o contágio, o Procon-AM suspendeu o atendimento presencial e as audiências na sede do órgão.

Dúvidas e denúncias podem ser repassadas pelas redes sociais do Procon-AM, pelos e-mails:

[email protected] e [email protected], pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015, 3215-4009, 99271-5519 (ouvidoria), e pelo site http://www.procon.am.gov.br

