Manaus começa vacinar portadores de doenças crônicas contra influenza

A vacinação dos idosos continua a ser feita com visita domiciliar e será encerrada quando atender todas as pessoas que fizeram cadastro no site | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus inicia nesta quinta-feira, 16, a imunização contra a influenza (gripe) direcionada para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Para esse público, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estabeleceu um calendário para atendimento de acordo com as letras do alfabeto por iniciais do nome, começando no dia 16 e encerrando no dia 30 de abril.

A vacinação seguirá a seguinte ordem: 16 de abril (A – B); 17 de abril (C – D); 22 de abril (E - F – G); 23 de abril (H – I – J – K – L); 24 de abril (M); 27 de abril (N – O – P – Q); 28 de abril (R); 29 de abril (S – T – U – W); e 30 de abril (V – X – Y- Z).

Quem é o público-alvo?

“Fazem parte desse público-alvo as pessoas portadoras de agravos como doenças cardíacas, renais, hepáticas e respiratórias crônicas, diabéticos e transplantados, entre outras condições. Mas, para receber a vacina, precisam apresentar atestado, receituário médico ou outro documento comprovando a condição clínica especial ou doença crônica”, informa o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, reforçando a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto de proteger os cidadãos.

Em que horário será a vacinação?

A vacinação vai ocorrer, das 9h às 16h, em postos instalados no Shopping Phelippe Daou, bairro Jorge Teixeira, zona Leste; no Centro Social Urbano (CSU) no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul; no estádio municipal Carlos Zamith, bairro Coroado, zona Leste; e na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

A chefe da Divisão de Imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, explica que a ação faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, que iniciou no dia 23 de março com a imunização de idosos e trabalhadores da saúde.

“O Ministério da Saúde estabeleceu a vacinação de 15 grupos prioritários e a Semsa tem montado estratégias diferenciadas para atingir todos os públicos, de acordo com as etapas da campanha. A intenção é evitar qualquer tipo de aglomeração nas salas de vacina das Unidades de Saúde, reduzindo o risco de disseminação da Covid-19”, destaca Isabel Hernandes.

E quanto a outros grupos?

Segundo a enfermeira, a Semsa também está aguardando que o Ministério da Saúde encaminhe ao município de Manaus novos lotes de vacinas para estabelecer as estratégias e iniciar a imunização de profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

“Esses quatro grupos não serão atendidos nos postos de vacinação direcionados para os portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, que irão funcionar a partir do dia 16 de abril. Mas, assim que o Ministério da Saúde enviar novos lotes, será iniciada a vacinação das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários”, garante Isabel Hernandes.

Há mais informações sobre vacinação de idosos em visita domiciliar?

Já a vacinação dos idosos, explica Isabel, continua a ser feita com a estratégia de visita domiciliar e será encerrada apenas quando atender todas as pessoas que fizeram o cadastro no site da Semsa. Até terça-feira, 14/4, um total de 116.937 idosos já haviam sido imunizados.

A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da influenza A (H1N1), da influenza B e da influenza A (H3N2).

A campanha seguirá até o dia 22 de maio e também deverá atingir os seguintes grupos: funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; professores de escolas públicas e privadas; crianças de seis meses até menores de seis anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; pessoas com deficiência; e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Veja entrevista da TV WEB com Marcelo Magaldi, titular da SEMSA:

Conteúdo gravado em 14.04.2020