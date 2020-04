Vacinação em Manaus contra Influenza será feita por ordem alfabética

A estratégia foi organizada para evitar aglomeração de pessoas nos postos de vacinação | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus deu início nesta quinta-feira (16), à vacinação contra a Influenza (gripe) direcionada para portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A imunização foi realizada em quatro pontos de atendimento na capital e segue até o dia 30 de abril das 9h às 16h.

Coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os postos de vacina estão instalados no Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste; no Centro Social Urbano (CSU), no bairro Parque 10, zona Sul; no Estádio Municipal Carlos Zamith, no bairro Coroado, zona Leste; e na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, zona Oeste.

A estratégia de vacinação para esse público-alvo segue o calendário estabelecido pela Prefeitura de Manaus, de acordo com as letras do alfabeto por iniciais do nome. No primeiro dia da ação, foram atendidas pessoas com nomes iniciando pela letra A e B, com exigência da apresentação de comprovantes da condição clínica ou doença crônica (laudo médico, atestado, receitas de medicamentos, carteiras dos programas, entre outros), associado a um documento com foto.

A partir desta sexta-feira (17), o calendário segue na seguinte ordem:

17 de abril (C – D);

22 de abril (E - F – G);

23 de abril (H – I – J – K – L);

24 de abril (M);

27 de abril (N – O – P – Q);

28 de abril (R); 29 de abril (S – T – U – W);

30 de abril (V – X – Y- Z).

“A estratégia foi organizada para evitar aglomeração de pessoas nos postos de vacinação, considerando o risco de disseminação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os quatro locais de vacinação têm espaços amplos e arejados, o que vai garantir o distanciamento recomendado para evitar risco de transmissão do vírus”, explica a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), Marinélia Ferreira.

A diretora informa ainda que a população pode consultar no site da Semsa http://semsa.manaus.am.gov.br a lista, indicada pelo Ministério da Saúde, das doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas, e que define o público-alvo para a vacinação desta fase contra a Influenza.

“A lista inclui portadores de doenças cardíacas, renais, hepáticas e respiratórias crônicas, diabéticos e transplantados, entre outras condições. Mas é importante apresentar o documento comprovando a condição médica, que é indicada pelo Ministério da Saúde. Em Manaus, a meta é imunizar 44.396 pessoas entre esse público-alvo específico”, destaca Marinélia Ferreira.

Campanha

A Prefeitura de Manaus iniciou a Campanha de Vacinação contra Influenza no dia 23 de março, com a imunização de idosos em domicílio, que prossegue até que todos as pessoas de 60 anos ou mais tenham sido vacinadas, além de trabalhadores da saúde. A vacina disponível na campanha é trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1), da Influenza B e da Influenza A (H3N2).

Até o final da campanha, no dia 22 de maio, também serão atendidos os grupos: profissionais das forças de segurança e salvamento; caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas; população privada de liberdade; professores de escolas públicas e privadas; crianças de seis meses até menores de seis anos; gestantes; puérperas; povos indígenas; pessoas com deficiência; e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Com informações da assessoria