Nova UBS da zona Centro-sul passa a funcionar na sexta-feira (17)

| Foto: Divulgação

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta quinta-feira (16), a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Montenegro, localizada na rua Pico das Águas, bairro Nossa Senhora das Graças (Zona Centro-sul). “É praticamente um hospital de pequeno porte e que vai ajudar a aliviar o clima tão carregado dos grandes hospitais”, disse o gestor que também apontou que o local vai aliviar a ampla demanda de hospitais como o 28 de Agosto, próximo à UBS.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), quem estiver sentindo algum sintoma de gripe pode procurar a unidade a partir desta sexta-feira (17). “Nossa equipe já está preparada. Está tudo limpo e adequado para receber pacientes com síndromes gripais, ou seja, só quem realmente precisar de atendimento, mas pedimos para àqueles que procurarem essa unidade que utilizem a máscara, respeitem as recomendações de segurança, para superarmos o mais breve esse período”, afirmou o secretário Marcelo Magaldi.



A conclusão das obras da UBS foi acelerada por determinação do próprio prefeito para que a unidade pudesse entrar em operação o quanto antes, desde que a pandemia de Covid-19 passou a ser uma ameaça à capital do Amazonas, com número de casos confirmados aumentando a cada dia e com sucessivos pedidos e decretos, que garantam que a população fique em casa.

“Em plena crise econômica mundial, causada pela pandemia desse novo vírus, estamos entregando obras que impactam diretamente no cotidiano da população. Essa UBS nos dá muito orgulho, em um momento que todos estão com medo da crise, porque mostra nossa saúde civil, fiscal e política, para defender os manauaras, custe o que custar”, garantiu o prefeito Arthur Neto.



Atendimento diferenciado

A unidade conta com três equipes de Saúde da Família, compostas por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, técnicos de enfermagem, auxiliar de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Diferentemente das unidades de sua categoria, a Luiz Montenegro irá oferecer também atendimento em pediatria e ginecologia, duas especialidades que não fazem parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do SUS, contribuindo para reforçar a cobertura de serviços de saúde para os moradores da sua área de abrangência, cerca de 12 mil pessoas.

Devido à atual situação, porém, a unidade começa a funcionar em regime diferenciado. A equipe acolherá apenas demanda espontânea, ou seja, os casos que necessitam de atendimento imediato, em vez dos chamados atendimentos eletivos, que são os serviços realizados por meio de agendamento. O horário de funcionamento da nova UBS também será diferenciado: de 8h às 19h, de segunda a sexta-feira, e de 8h às 12h, aos sábados e domingos.









Com informações da assessoria