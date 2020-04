Interrnos do Dagmar Feitosa fazem pães para moradores de rua

O trabalho dos internos do centro socioeducativo alimenta as populações vulneráveis de Manaus | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A solidariedade para atender populações vulneráveis em tempos de coronavírus, em Manaus, também chegou aos internos e ex-internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, localizado na rua Vivaldo Lima, Bairro Alvorada, zona Centro-oeste de Manaus.

O trabalho deles está colaborando para alimentar pessoas em situação de rua, agora abrigadas pelo Governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus.

Contribuindo para as refeições do abrigo emergencial montado no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Áurea Braga, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, jovens que cumprem medidas ou já passaram pelo Centrose Socioeducativo estão fabricando pães para alimentar os atendidos, pessoas que estavam nas ruas e foram acolhidas.

Desde o início da ação, que começou na última semana, mais de 700 pães já foram fabricados e levados para distribuição às pessoas em situação de rua. A fabricação deve seguir até o fim da pandemia.

As pessoas estão acolhidas pelo projeto “Amazonas Solidário”, executado pelo Governo do Amazonas como medida de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19) para o público em situação de vulnerabilidade.

A equipe é formada por jovens que já passaram pelo centro socioeducativo e também por alguns que ainda cumprem medidas.

Os ex-internos, hoje maiores de idade, foram contratados em regime de CLT pela Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) após integrarem o projeto “Teens ao Máximo”.

Esta atividade ocorre em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), sendo uma metodologia que trabalha o protagonismo dos jovens, entre elas a panificação.

Os ex-internos são naturais dos municípios de Ipixuna e Guajará.

Ressocialização

De acordo com a secretária titular da Sejusc, Caroline Braz, a padaria ajuda no processo de redirecionamento social dos internos.

Ela explica que a ação valoriza o trabalho dos adolescentes, ao passo que arrecada mais mantimentos por meio da mão de obra do socioeducativo.

“A padaria do Dagmar Feitosa foi reativada no ano passado, e a gente percebe o quanto esses adolescentes se sentem úteis e aprendendo um ofício. Isso é mostrado nos números, pois temos um sistema sem rebeliões, controlado, com adolescentes focados em sua possível liberdade e numa mudança de vida. Isso para nós é muito gratificante, saber que conseguimos plantar no coração desses meninos a esperança de uma vida melhor”, disse Braz, acrescentando que as doações dos insumos são provenientes da iniciativa privada.

O diretor do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, Antônio Lima, explica que assim que os insumos chegaram na última semana, prontamente os jovens começaram a fabricar os pães.

Ele afirma que, devido à demanda ter aumentado na escola, a produção deve aumentar para 250 pães diariamente, sendo preparados de domingo a domingo. “Nós nos colocamos à disposição para ajudar. Nós já temos essa prática e a atividade, e os meninos são uma mão de obra muito produtiva”, afirmou.

Sistema socioeducativo

A Sejusc tem como responsabilidade coordenar os trabalhos nos Centros Socioeducativos Senador Raimundo Parente, Dagmar Feitosa, Semiliberdade Masculino, e no Centro de Internação Feminina e Unidade de Internação Provisória Masculina e Feminina. Ao todo, 84 adolescentes fazem parte o sistema. Nos cinco centros administrados pela Sejusc, são oferecidas atividades como rodas de conversa, acompanhamento psicológico, atividades pedagógicas, oficinas terapêuticas e palestras.