Container vai refrigerar corpos de vítimas da Covid-19 em Manacapuru

Manacapuru - Durante coletiva nesta terça-feira (21), quando foi anunciado que subiu para 2.270 mil o número de casos do novo coronavírus no Amazonas e o registro de mortes chegou a 193, o Governo do Estado voltou a destacar o município Manacapuru (distante 89 quilômetros de Manaus), que já registrou 218 casos e 18 mortos pela Covid-19. Em todo o Amazonas há 27 municípios com casos do novo coronavírus.

A secretária da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (Susam), Simone Papaiz, foi questionada, durante coletiva online, sobre a assistência do Governo ao interior do Estado, como, por exemplo, Manacapuru, onde cresce a cada dia o número de casos da Covid-19. Na ocasião, ela citou algumas medidas adotadas para ajudar no combate.

"O que nós temos feitos, não só em Manacapuru, mas também em outros municípios é dar assistência. Enviamos ventiladores, respiradores e bombas de infusão. O envio de insumos, medicamentos, testes rápidos, EPIs [Equipamentos de Proteção Individuais]. Vimos a necessidade também de auxiliar com um gerador para atendimento em nível hospitalar. Um container, para refrigerar corpos, e um tanque de oxigênio, por conta do quadro dos pacientes em tratamento, também serão enviados ao município. Cilindros de oxigênio dificultam mais o procedimento para quem precisa nesse momento e o tanque vai dar um suporte mais eficaz", ressaltou a secretária da Susam.

Já Rosemary, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), ressaltou que o município conta com uma epidemiologista, com moradia fixa na região, para ajudar na relação dos dados e na segurança epidemiológica.

"Os municípios têm adotado medidas restritivas e a maioria da população está seguindo essas orientações. Porém, há ainda pessoas que não aceitam a isolação e continuam circulando”, revelou a diretora-presidente.

