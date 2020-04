Enfermeira diz que pai com Covid-19 corre perigo no Joventina Dias

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (22), a técnica em enfermagem Jaina Ribeiro dos Santos, de 28 anos, falou com o Portal Em Tempo sobre um vídeo feito pelo irmão e publicado na Web, em que ela aparece pedindo ajuda pela vida do pai, internado no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) Joventina Dias, após testar positivo pelo novo coronavírus (Covid-19).

Segundo Jaina, o caso do agente de portaria, identificado como Marconi, foi confirmado em exame, feito no último domingo (19), quando o teste deu positivo para o novo coronavírus. Em virtude disto, a filha conta que o pai foi afastado do trabalho.

Técnica em enfermagem conversou com o Portal Em Tempo sobre a situação do pai | Foto: Yasmin Feitosa/Em Tempo

Ela também informa que Marconi necessita de um respirador e leito de Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) e está com um cateter de oxigênio. O medo dela é que o pai passe a ter a necessidade de ser entubado, já que ele apresenta histórico de doença crônica, sendo hipertensão.

Não se sabe o local, onde ele pode ter contraído a Covid-19, mas há suspeitas de que teria sido durante o trajeto ao trabalho, já que o paciente utiliza do transporte coletivo para se locomover.

"O meu pai está em estado grave, mas não é só ele, tem muita gente aqui precisando de ajuda. Não temos aqui o suporte que essas pessoas precisam. Se elas ficarem por mais tempo aqui, vão morrer porque não temos o suporte necessário para que fiquem", disse Jaina.

Confira a entrevista em vídeo:

| Autor:

Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou que o paciente foi transferido nesta quarta (22) para o Hospital 28 de Agosto.