Seap confirma primeiro caso de Covid-19 no sistema prisional do CDPM1

MANAUS (AM) - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou nesta quarta-feira (22) que um interno do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 (CDPM 1) foi testado positivo para o novo coronavírus.

O homem está internado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e seu quadro de saúde é considerado estável. De acordo com a assessoria, o interno deu entrada no sistema prisional no dia 25 de março, em cumprimento a prisão temporária de 30 dias. Ele ficou em quarentena em uma cela da enfermaria, por conta da baixa imunidade e do risco de infecção de uma cirurgia de colostomia a que havia sido submetido no mês de janeiro, quando ainda estava em liberdade.

A quarentena é destinada a todos os detentos que entram no sistema prisional desde o início da pandemia.

No dia 2 de abril, após passar mal, ele foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Na ocasião, foi realizado o teste para o novo coronavírus, e o resultado foi negativo.

Ao retornar para a unidade prisional, o interno permaneceu isolado na enfermaria, sem contato com os demais detentos. Devido ao estado debilitado, foi levado para uma nova consulta no último dia 16 de abril, no Hospital Platão Araújo, onde ficou internado.

No início da tarde desta quarta-feira, o exame apontou resultado positivo para a Covid-19.

