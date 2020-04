Inpa oferece sete vagas em seleção de candidatos para doutorado em Ent

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa - Manaus | Foto: Reprodução

MANAUS (AM)- O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Entomologia (PPG-ENT) em nível de doutorado, para ingresso em agosto de 2020. O curso atualmente é classificado com nota 5, reconhecido pela Capes/MEC e homologado pelo Conselho Nacional de Educação.

De acordo com o Edital Inpa/Cocap 010/2020, a finalidade é selecionar e classificar os candidatos para ingresso no curso de doutorado do PPG Entomologia do Instituto com projetos de pesquisa que se enquadrem nas diferentes linhas de pesquisa do programa.

São disponibilizadas sete vagas destinadas à concorrência pública (exceto estrangeiros não naturalizados). As inscrições vão de 13 de abril a 13 maio de 2020.

Fases do Processo:

O processo seletivo possui duas fases, a avaliação do projeto de pesquisa (eliminatória) e a análise curricular (classificatória). Para inscrição o candidato deve enviar todos os documentos indicados no edital para o e-mail: [email protected]r, ou enviar pelos correios com data da postagem até as 18h do dia 13 de maio deste ano, endereçado ao:

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia- Inpa. Secretaria de Pós-Graduação em Entomologia, Campus II. Av. André Araújo, 2939. Bairro Petrópolis. CEP. 69.067-373, Manaus/AM.

Inscrições:

As inscrições aceitas serão divulgadas até 22/05/2020, por e-mail aos candidatos e pelo link: http://portal.inpa.gov.br/index.php/pos-graduacao/regulamentos-edocumentos.

Já o resultado final está previsto para ser divulgado 31 de julho de 2020.