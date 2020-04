Seap distribui insumos adquiridos pelo Depen para prevenção ao coronav

Pavilhões e celas passam por lavagens diárias. | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) começou a distribuir, nesta semana, materiais hospitalares e de higiene aos colaboradores das unidades prisionais do Estado. Os itens foram adquiridos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e serão um reforço na prevenção do novo coronavírus (Covid-19) dentro do sistema carcerário.

Na lista de materiais constam 100 caixas de luvas de vinil com 50 pares cada, 22 mil toucas hospitalares e 250 bombonas plásticas com 5 litros de sabonete líquido.

A coordenadora de Saúde do Sistema Penitenciário do Amazonas (CSSPAM), Alyne Botelho, destaca que o órgão vem adotando várias medidas preventivas para manter o vírus longe das pessoas privadas de liberdade.

“O cuidado já começa ao adentrar nas unidades, onde todos os colaboradores passam obrigatoriamente por aferição de temperatura corporal, higienização das mãos e calçados, e fazem uso de máscaras proteção”, comentou.

A Seap vem realizando diariamente a pulverização com hipoclorito de sódio e água em todas as dependências das unidades prisionais (celas, grades, pavilhões, enfermarias, etc), incluindo ambiente externo, conforme orientação do Procedimento Operacional Padrão (POP) elaborado pelo órgão.

Pavilhões e celas passam por lavagens diárias. Os internos também estão recebendo kits de limpeza com água sanitária, sabão em pó e em barra, e sabonetes a fim de se manterem higienizados.





Com informações da assessoria