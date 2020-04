Vídeo: igarapés transbordam e alagam vias devido forte chuva em Manaus

Em flagrante, passageiro de carro de passeio tenta sair do veículo parado em meio ao alagamento. | Foto: Internet

Manaus - A intensa chuva que atingiu a capital amazonense, na manha deste sábado (25), causou vários pontos de alagações e prejudicou o trânsito nas principais vias da cidade.

Um dos locais mais críticos é a avenida Brasil, no bairro Compensa (Zona Oeste). O igarapé que corta, toda a extensão da via, transbordou e bloqueou o fluxo de veículos na região. A mesma situação aconteceu na rua Alfredo Paes Barreto, no bairro Sao Francisco (Zona Sul).

O igarapé que passa pela avenida Brasil no bairro Compensa, transbordou | Autor: Internet

Vídeos, que circularam nas redes sociais, mostram o transtorno e estragos gerados para motoristas que tentaram atravessar as vias que ficaram cobertas pela água.

Na alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Hospital João Lucio (Zona Leste), parte de um barranco deslizou e por muito pouco também não atingiu a via.

Já no bairro São Jorge (Zona Oeste), parte do muro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), desabou e também afeta o trânsito na localidade.

Ocorrências

Segundo a Defesa Civil Municipal foram registradas outras ocorrências devido a chuva forte:



Oito alagações nos bairros Chapada, Centro, São Jorge, Compensa 2 , Vila da Prata, Santo Antonio e Nova Esperança; Dois desabamentos nos bairros Santo Antônio e São José 3; um desabamento de Muro no bairro São Jorge; Dois riscos de desabamento no Novo Aleixo e Monte Sinai.