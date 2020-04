Vídeo: feira da Panair alaga e se transforma em balneário diz peixeiro

A feira é bastante frequentada por vender peixes amazônicos | Foto: Reprodução

Manaus - Dentre os vários flagrantes registrados por moradores de Manaus neste sábado (25) de consequências provocadas pela forte chuva que caiu durante toda a manhã na capital amazonense, tem as cenas gravadas por um peixeiro que trabalha na feira da Panair localizada às margens do rio Negro, no bairro Colônia Oliveira Machado (Zona Sul).

O vídeo mostra que trabalhadores e clientes do local estão ilhados em meio ao alamento nos galpões do peixe e da carne. "Esse é o balneário da Panair. Os peixeiros estão todos 'trepados' por que a água tá no meio da canela", relata.

Em outro trecho, o autor do vídeo, diz que os banheiros estão todos entupidos. "A feira da Panair está abandona", enfatiza.