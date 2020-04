Vídeos: Passageiros ilhados em ônibus e garoto brinca em rua alagada

Enquanto um ônibus quase foi invadido pela água, uma criança aproveita a alagação para se divertir | Foto: Reprodução

Manaus - Neste sábado (25, nas redes sociais, foram divulgados vários vídeos mostrando alagamentos e prejuízos causados pela forte chuva que caiu em Manaus, principalmente pela manhã.

As cenas aconteceram em vários pontos da cidade e nas principais vias como a avenida Brasil no bairro Compensa (Zona Oeste), onde o igarapé da região transbordou, condutores que passavam pelo local ficaram em apuros.

A avenida Brasil na Compensa foi uma das mais prejudicas pelas chuvas | Autor: Redes sociais

Foi o caso de um motorista de ônibus do transporte urbano que com o cobrador e passageiros, ficaram ilhados no veículo devido ao alagamento da avenida. No vídeo, é mostrado que a água quase invade o coletivo, ficando à margem da escada da porta.

Nesse período de propagação do coronavírus, é recomendado que as janelas de coletivos fiquem abertas para circular o ar mas com a chuva, não foi possível e os passageiros tiveram que fechar todas as janelas, somente a porta ficou aberta.

Brincadeira e perigo

Em outro ponto da cidade, não identificado, um garotinho brinca de escorregar em uma ladeira tomada pela água. Ele entra em uma caixa de isopor e escorrega próximo ao meio-fio da via aproveitando o fluxo forte da água.

Sem se preocuparem, outras pessoas acompanham a "brincadeira" sem se importarem com os perigos que ela pode provocar.