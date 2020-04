Vídeo: Drogaria é invadida por enxurrada e remédios ficam boiando

"E os remédios, tudo indo embora", diz uma das mulheres que flagraram a cena | Foto: Reprodução

Manaus - Durante chuva forte que caiu em Manaus neste sábado, que inciou às 7h e durou até às 14h, vários prejuízos foram causados. A população registrou inúmeros flagrantes através de vídeos que circularam nas redes sociais e mostraram o drama da cidade prejudicada pela chuva.

Uma das gravações foi feita por duas mulheres na avenida Brasil, localizada no bairro Compensa (Zona Oeste). A via ficou totalmente alagada, parecendo um rio e com vários pontos de enxurrada. As águas sujas invadiram vários comércios do local como uma drogaria que foi tomada pelas águas que transbordaram do igarapé do Mestre Chico.

No vídeo, as mulheres estão do lado de fora da drogaria e com á agua próximo do quadril. Aparentemente não tem ninguém dentro da loja e só se consegue ver os produtos vendidos, boiando. Uma delas, diz admirada, "E os remédios, tudo indo embora". Elas ainda pensam em ligar para alguém responsável pelo local mas o vídeo é finalizado sem mostrar o que fizeram em seguida.

Veja o vídeo:





| Autor: Redes sociais