AM renova pedido para Governo Federal abrir hospital de campanha

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) encaminhou, no início da noite o último sábado (25), três ofícios ao Ministério da Saúde (MS), solicitando auxílio urgente do Governo Federal ao Amazonas no combate ao novo coronavírus. Os ofícios, endereçados ao secretário executivo do MS, general Eduardo Pazuello, pedem a abertura de um Hospital de Campanha em Manaus, habilitação de leitos em unidades de saúde do Estado e autorização para operacionalizar o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV).

Assinados pela secretária de Saúde, Simone Papaiz, os documentos reforçam os pedidos feitos e entregues pelo governador Wilson Lima, no último dia 20 de abril, ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que esteve em Manaus para tratar da crise sanitária no Estado.

Segundo a titular da pasta, com o avanço de casos no Estado, que já somam 3.635, a ajuda do Governo Federal será fundamental para que o Governo do Amazonas consiga atender um maior número de pacientes. “Se a gente conseguir colocar o Hospital de Combate em plena atividade, vamos conseguir desafogar os SPA’s e UPA’s, por isso o atendimento dessas demandas é de grande importância”.

No pedido de abertura do Hospital de Campanha, a Susam pede que o Governo Federal disponibilize infraestrutura completa; insumos e medicamentos; e recursos humanos, uma vez que o Governo do Amazonas tem encontrado dificuldades em contratar profissionais especialistas que possam atuar em unidades de média e alta complexidade.

Leitos

Quanto à abertura de leitos, o governo estadual solicitou a habilitação de mais 184 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para o tratamento de pacientes positivos ou com suspeita de Covid-19 nos Hospitais Delphina Aziz, 28 de Agosto, Hospital de Combate ao Covid-19, Hospital e Maternidade Chapot Prevost e a autorização do uso do Hospital Universitário Getúlio Vargas.

No documento a secretaria reforça que o governo vem trabalhando na expansão da rede de saúde, como a abertura do Hospital de Combate ao Covid-19, aquisição de equipamentos, contratação de técnicos de enfermagem e convocação de médicos aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros.

Equipamentos e RH

A Susam também voltou a solicitar auxílio para a contratação de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para atuar nas UTI’s. O Estado apresentou a demanda de 60 médicos intensivistas e 20 médicos intensivistas coordenadores; cem enfermeiros intensivistas e 20 enfermeiros intensivistas; e 80 fisioterapeutas.

Entre os equipamentos solicitados, estão 200 monitores multiparâmentros, 200 ventiladores pulmonares, 200 leitos tipo UTI, carros de emergência, desfibriladores, aspiradores portáteis e bombas de infusão.

Pedidos anteriores

Os memorandos deste sábado se juntam aos seis documentos já enviados pelo Governo do Amazonas ao Ministério da Saúde e à vice-presidência da República, desde o dia 07 de abril. Neles, a Susam solicitou especialmente prioridade no recebimento de respiradores, tanto em doação, quanto em aquisição própria.

O Governo Estadual aguarda a chegada de 350 respiradores de duas compras realizadas, uma no Brasil, que depende da liberação do ministério, que fez o confisco dos equipamentos nas fábricas, e outra compra feita na China.

No início de abril o Governo Federal enviou 75 respiradores, 42 próprios para uso em UTI e 33 de menor potência para baixa e média complexidade. Também chegaram 26 respiradores de uma compra feita pelo Governo do Estado.





