“São José protegei os trabalhadores!” será tema de festejos do santo

Manaus - Sob o Lema “São José protegei os trabalhadores!”, o Santuário Arquidiocesano São José Operário, localizado na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14 de Janeiro (Zona Sul), realizará as festividades da Solenidade de 28 de abril a 01 de maio. O Tríduo (28, 29 e 30 de abril) será transmitido através da fanpage do Santuário no Facebook e da Rádio Web Santuário São José no www.saojose.minharadioonline.net, às 19h.

Já no dia Primeiro de maio, às 9h, o Santuário celebra a Missa Solene em honra ao padroeiro e será presidida por Dom Tadeu Canavarros, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Haverá transmissão ao vivo através das Mídias Digitais, da TV Encontro das Águas (canal 2.1) e da Rádio Rio Mar (103,5 FM).

Durante a Celebração, sem a presença de público, currículos e carteiras de trabalho serão abençoados. Após a Missa acontecerá a tradicional bênção dos automóveis em frente ao Santuário, sem a costumeira carreata.





