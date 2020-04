Empresa vai doar cestas básicas arrecadadas em live do Wesley Safadão

As entidades que se inscreverem no site passarão por triagem da equipe do Nova Era. | Foto: Divulgação

Manaus - Instituições filantrópicas do Amazonas, Roraima e Rondônia que desejam receber doações de cestas básicas têm até o dia 30 deste mês para se inscreverem no site criado pelo Superatacado Nova Era, o http://correntesolidaria.novaeranet.com.br/

O grupo vai repassar 39 toneladas de alimentos a entidades desses três Estados, onde tem supermercados instalados. Os produtos foram doados pelo Nova Era, durante a live do cantor Wesley Safadão, no dia 18 deste mês.

As entidades que se inscreverem no site passarão por triagem da equipe do Nova Era. O gerente do Superatacado em Manaus, Sérgio Lombardi, explica que o site é uma ferramenta para facilitar o acesso das instituições filantrópicas que estão precisando receber as doações. O objetivo, diz ele, é poder ajudar as que estão mais necessitadas.

Doações anteriores

No início do mês, o Nova Era já havia doado, durante show online da cantora Marília Mendonça, 37 toneladas de alimentos, que beneficiaram 21 instituições dos três Estados.

Em Manaus, foram entregues cestas básicas para as seguintes instituições: Coração do Pai, Lar das Marias, Abrigo Moacyr Alves, Instituto Solidário pela Vida, Lar Batista Janell Doyle, Casa Vhida, Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural Toy Badé, Conselho Regional dos Músicos do Estado do Amazonas e Grupo Amigos do Cacau Pirêra. Em Porto Velho, as entidades beneficiadas foram Casa de Apoio Acácia Amarela, Casa do Ancião Sã ;o Vicen te de Paula, Unidade de Acolhimento Institucional Lar do Bebê, Associação de Pais e Amigos dos Toxicômanos de Rondônia e Hospital Santa Marcelina. Em Boa Vista, as cestas foram entregues ao Grupo Gratitude, Amigos do Sorriso, Rotary, Instituto Pirilampos, Amigos do CBV, Família que Acolhe e Asstemerr.





