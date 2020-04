Imprensa oficial oficializa ações para pandemia no Amazonas

Mário Aufiero - diretor presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - O diretor- presidente da Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), Mário Aufiero, em entrevista à TV WEB EM TEMPO falou sobre entrega de doação de duas mil e quinhentas máscaras descartáveis em uma parceira firmada com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de outras ações para tempos de pandemia no Amazonas, que tem vitimado milhares de pessoas, muitas de forma fatal.

A contribuição de máscaras foi destinada aos profissionais que estão trabalhando no enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19), além de servidores da saúde e segurança.

Mário Aufiero ressaltou ações do governo do Amazonas para a saúde e assistência.

Confira a entrevista completa em vídeo:

